FC Bayern: "Von Didi Hamann hört man immer nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe"

Johannes Vehren 17.03.2026 • 09:47 Uhr Uli Hoeneß sorgt regelmäßig mit seinen polarisierenden Aussagen für Aufmerksamkeit. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen erklärt, warum Hoeneß mitunter so hitzig reagiert - und stichelt gegen Experte Didi Hamann.

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, hat sich im OMR-Podcast zu den emotionalen und polarisierenden Aussagen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß geäußert.

„Das muss Uli selber entscheiden. Ich glaube, da geht manchmal der Gaul mit ihm durch, dass er sich so sehr ärgert, wenn da wieder irgendein Unfug erzählt wird“, erklärte Dreesen.

Hoeneß? „Es hat sich deutlich reduziert“

Der Bayern-Boss fügte hinzu: „Aber das ist auf der anderen Seite ja auch sympathisch. Deswegen weiß man auch, woran man bei Uli ist. Der macht daraus kein Geheimnis und das ist auch in Ordnung so. Aber es hat sich deutlich reduziert, glaube ich.“

Immer wieder teilt Hoeneß auch gegen Experten wie Dietmar Hamann sowie Lothar Matthäus aus, wenn ihm ihre Aussagen nicht zusagen.

Dreesen verwies darauf, dass beide Spieler des FC Bayern waren und Hoeneß sie jeweils schon lange kennt.

Hamann? „Nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe“

„Deswegen ärgert man sich da auch mehr, wenn man dann beispielsweise von Didi Hamann immer nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe hört. Das mag man dann irgendwann nicht mehr hören“, erklärte der 58-Jährige.

Grundsätzlich ist er aber der Meinung, dass es „ein Stück weit zu unserem Geschäft und der Branche dazu“ gehöre und dies dem Verein auch Aufmerksamkeit bringe.