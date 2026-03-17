FC Bayern: "Von Didi Hamann hört man immer nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe"

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, hat sich im OMR-Podcast zu den emotionalen und polarisierenden Aussagen des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß geäußert.
Dreesen stichelt gegen Hamann
„Das muss Uli selber entscheiden. Ich glaube, da geht manchmal der Gaul mit ihm durch, dass er sich so sehr ärgert, wenn da wieder irgendein Unfug erzählt wird“, erklärte Dreesen.
Hoeneß? „Es hat sich deutlich reduziert“
Der Bayern-Boss fügte hinzu: „Aber das ist auf der anderen Seite ja auch sympathisch. Deswegen weiß man auch, woran man bei Uli ist. Der macht daraus kein Geheimnis und das ist auch in Ordnung so. Aber es hat sich deutlich reduziert, glaube ich.“
Immer wieder teilt Hoeneß auch gegen Experten wie Dietmar Hamann sowie Lothar Matthäus aus, wenn ihm ihre Aussagen nicht zusagen.
Dreesen verwies darauf, dass beide Spieler des FC Bayern waren und Hoeneß sie jeweils schon lange kennt.
Hamann? „Nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe“
„Deswegen ärgert man sich da auch mehr, wenn man dann beispielsweise von Didi Hamann immer nur Genöle, Gemecker und Geschimpfe hört. Das mag man dann irgendwann nicht mehr hören“, erklärte der 58-Jährige.
Grundsätzlich ist er aber der Meinung, dass es „ein Stück weit zu unserem Geschäft und der Branche dazu“ gehöre und dies dem Verein auch Aufmerksamkeit bringe.
„Es wäre doch schlimm, wenn keiner mehr über den FC Bayern lästert, dann wären wir nämlich unwichtig und nicht relevant“, sagte Dreesen und ergänzte: „Es ist super, wenn sich alle mit dem FC Bayern beschäftigen, weil das unsere Relevanz zeigt. Und da sollen sie rumschimpfen, wie sie wollen – solange wir gewinnen, kann jeder schimpfen wie er mag.“