Fünfter CL-Platz? Nur Bayern liefert voll ab

Maximilian Huber 13.03.2026 • 09:47 Uhr Im Rennen um einen fünften Champions-League-Platz erlebt die Bundesliga eine bittere Woche. Der Abstand zwischen Deutschland und Spanien wächst.

Bekommt die deutsche Bundesliga für die Champions-League-Saison 2026/27 einen zusätzlichen fünften Startplatz?

Lange Zeit sah es danach aus, viele Wochen lag Deutschland im UEFA-Ranking hinter dem klaren Spitzenreiter England auf dem zweiten Platz. Doch nach zuletzt bitteren Wochen im Europapokal ist die Bundesliga nun auf Platz drei zurückgefallen.

Spanien überholt Deutschland

Nach den Hinspielen in den Achtelfinals der Champions League, Europa League und Conference League wurde Deutschland von Spanien überholt und liegt nun nur noch auf Platz drei im UEFA-Ranking.

Lediglich die Nationen, die auf den ersten beiden Plätzen rangieren, bekommen für die nächste Königsklassen-Saison einen zusätzlichen fünften Platz zugesprochen. 2024 profitierte Borussia Dortmund von dieser Regelung, als die Schwarz-Gelben als Fünfter der Bundesliga noch in die Königsklasse kamen.

Spanien, das noch mit sechs Teams im Europapokal vertreten ist, punktete vor allem durch den 3:0-Sieg von Real Madrid gegen Manchester City sowie den 5:2-Triumph des Stadtrivalen Atlético Madrid gegen Tottenham. Auch Barcelona (1:1 gegen Newcastle), Celta Vigo (1:1 gegen Lyon) und Rayo Vallecano (3:1 gegen Samsunspor) punkteten für die Iberer. Lediglich Betis Sevilla verlor in der Europa League mit 0:1 bei Panathinaikos Athen.

Nur der FC Bayern gewinnt

Aus deutscher Sicht brachte lediglich der FC Bayern München drei Punkte unter Dach und Fach. Das 6:1 bei Atalanta Bergamo blieb der einzige deutsche Sieg unter der Woche. Bayer Leverkusen verpasste gegen Arsenal knapp einen Sieg (1:1).