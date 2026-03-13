Fünfter CL-Platz? Nur Bayern liefert voll ab

Bekommt die deutsche Bundesliga für die Champions-League-Saison 2026/27 einen zusätzlichen fünften Startplatz?
Bittere Woche für die Bundesliga
Lange Zeit sah es danach aus, viele Wochen lag Deutschland im UEFA-Ranking hinter dem klaren Spitzenreiter England auf dem zweiten Platz. Doch nach zuletzt bitteren Wochen im Europapokal ist die Bundesliga nun auf Platz drei zurückgefallen.
Spanien überholt Deutschland
Nach den Hinspielen in den Achtelfinals der Champions League, Europa League und Conference League wurde Deutschland von Spanien überholt und liegt nun nur noch auf Platz drei im UEFA-Ranking.
Lediglich die Nationen, die auf den ersten beiden Plätzen rangieren, bekommen für die nächste Königsklassen-Saison einen zusätzlichen fünften Platz zugesprochen. 2024 profitierte Borussia Dortmund von dieser Regelung, als die Schwarz-Gelben als Fünfter der Bundesliga noch in die Königsklasse kamen.
Durch die Niederlagen des VfB Stuttgart (1:2 gegen Porto) und des SC Freiburg (0:1 gegen Genk) sowie das torlose Remis der Mainzer in Olmütz beträgt der Rückstand auf Spanien nun 0,264 Punkte.
Spanien, das noch mit sechs Teams im Europapokal vertreten ist, punktete vor allem durch den 3:0-Sieg von Real Madrid gegen Manchester City sowie den 5:2-Triumph des Stadtrivalen Atlético Madrid gegen Tottenham. Auch Barcelona (1:1 gegen Newcastle), Celta Vigo (1:1 gegen Lyon) und Rayo Vallecano (3:1 gegen Samsunspor) punkteten für die Iberer. Lediglich Betis Sevilla verlor in der Europa League mit 0:1 bei Panathinaikos Athen.
Nur der FC Bayern gewinnt
Aus deutscher Sicht brachte lediglich der FC Bayern München drei Punkte unter Dach und Fach. Das 6:1 bei Atalanta Bergamo blieb der einzige deutsche Sieg unter der Woche. Bayer Leverkusen verpasste gegen Arsenal knapp einen Sieg (1:1).
Die Punkte, die die Verbände für Siege, Unentschieden und den Einzug in die nächste Runde erhalten, werden immer durch die Gesamtzahl aller Vereine des jeweiligen Verbands geteilt, die sich ursprünglich für die drei Europapokalwettbewerbe qualifiziert hatten. Insgesamt sieben deutsche Klubs waren zu Beginn im Europapokal vertreten.