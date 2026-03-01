Hamann wundert sich über Musiala: "Fehlt sehr viel"

Moritz Thienen 01.03.2026 • 22:39 Uhr Jamal Musiala ist nach seiner Verletzung noch nicht in Top-Form. Didi Hamann zählt den Bayern-Star an, speziell wegen seines hohen Gehalts.

Beim Sieg in München kam auch Bayern-Star Jamal Musiala wieder zum Einsatz. Der Mittelfeldspieler spielte dabei aber erneut nur eine Nebenrolle. Er kam in der 68. Minute ins Spiel, konnte aber nur wenige Akzente setzen.

Musiala ist deutlich noch nicht wieder in Top-Form. Das monierte auch Didi Hamann bei Sky90: „Ich glaube, dass Jamal Musiala sehr viel fehlt. Es ist im Moment ein Versuch, ihn zu integrieren. Er war natürlich mehrere Monate weg, was man nicht vergessen darf.“

„Er war keine Option für die Startformation gegen Dortmund, wird das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein. Ich weiß nicht, was da los ist“, sagte Hamann weiter.

Hamann über Musiala: „Ist der Michael Jordan von Bayern“

Musiala war erst Mitte Januar nach einem Wadenbeinbruch auf den Platz zurückgekehrt. Seine Bilanz seitdem: Neun Einsätze und drei Scorerpunkte.

„Du brauchst natürlich eine Zeit. Nur es wurde ihm ein Vertrag gegeben letztes Jahr, der ihn gleichsetzt oder besser setzt als den englischen Nationalmannschaftskapitän (Anm. d. Red.: Harry Kane), der wöchentlich Doppelpacks schnürt“, merkte Hamann an.

Geht es nach dem ehemaligen Bayern-Spieler, habe Musiala speziell wegen seines hohen Gehaltes weniger Zeit als andere Spieler: „Wenn du diesen Stellenwert hast, wenn du der bestbezahlte Spieler bist, dann bist du irgendwo auch der wichtigste, dann hast du zwei, drei Spiele Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen.“

Anschließend hatte Hamann noch einen interessanten Vergleich in petto: „Er ist der Michael Jordan von Bayern München. So wird er bezahlt. Ich frage mich, wann er der Mannschaft wieder helfen wird oder helfen will.“

„Eigentlich muss Karl kommen vor Musiala“

Gegen den BVB konnte Musiala den Bayern noch nicht richtig helfen. Trotzdem kam er, anders als Mega-Talent Lennart Karl, im Topspiel zum Einsatz.

Ein Umstand, der bei Hamann für Unverständnis sorgte: „Ich verstehe, dass der Verein ein Interesse hat, dass Musiala spielt, aber wenn wir jetzt nach Leistung gehen, kann man auch sagen: Na ja, eigentlich in dem unheimlich wichtigen Spiel gegen Dortmund muss Lennart Karl kommen vor Musiala, weil er einfach von der Leistung her auf einem anderen Level ist.“