Karriereende? Hamann äußert Vermutung bei Neuer

Julius Schamburg , Mette Bech 07.03.2026 • 14:51 Uhr Manuel Neuer ist schon wieder verletzt. Experte Dietmar Hamann vermutet, dass Neuer bald einen Schlussstrich unter seine Karriere zieht.

Dietmar Hamann hat über ein mögliches Karriereende von Manuel Neuer gesprochen. Wie der FC Bayern am Samstag bekanntgab, hat sich der Torwart einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

„Es hilft mit Sicherheit nicht und er wird jetzt wahrscheinlich die zwei Spiele gegen Bergamo ausfallen”, sagte Hamann bei Sky.

Champions League: Neuer droht auszufallen

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bestreiten die Bayern bereits am kommenden Dienstag bei Atalanta Bergamo. Das Rückspiel steigt dann acht Tage später in München.

Ob Neuer bis dahin rechtzeitig fit wird? „Die zehn Tage, die werden nicht ausreichen“, vermutete Hamann.

Der Experte stellte die These auf, dass Neuer, der Ende März 40 Jahre alt wird, seine Karriere bald beendet. „Die Tendenz geht wahrscheinlich dahin, dass er im Sommer aufhört“, sagte Hamann.