Karriereende? Hamann äußert Vermutung bei Neuer

Dietmar Hamann hat über ein mögliches Karriereende von Manuel Neuer gesprochen. Wie der FC Bayern am Samstag bekanntgab, hat sich der Torwart einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.
Hamann äußert Vermutung zu Neuer
„Es hilft mit Sicherheit nicht und er wird jetzt wahrscheinlich die zwei Spiele gegen Bergamo ausfallen”, sagte Hamann bei Sky.
Champions League: Neuer droht auszufallen
Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bestreiten die Bayern bereits am kommenden Dienstag bei Atalanta Bergamo. Das Rückspiel steigt dann acht Tage später in München.
Ob Neuer bis dahin rechtzeitig fit wird? „Die zehn Tage, die werden nicht ausreichen“, vermutete Hamann.
Der Experte stellte die These auf, dass Neuer, der Ende März 40 Jahre alt wird, seine Karriere bald beendet. „Die Tendenz geht wahrscheinlich dahin, dass er im Sommer aufhört“, sagte Hamann.
Neuer war beim 4:1 gegen Gladbach zwischen die Pfosten zurückgekehrt, nachdem ihn Wadenprobleme die Partien gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gekostet hatten. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine. Einen Tag später verkündete sein Verein die Diagnose.