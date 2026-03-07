Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Karriereende? Hamann äußert Vermutung bei Neuer

Hamann äußert Vermutung zu Neuer

Manuel Neuer ist schon wieder verletzt. Experte Dietmar Hamann vermutet, dass Neuer bald einen Schlussstrich unter seine Karriere zieht.
Manuel Neuer muss in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach zur Halbzeit ausgewechselt werden. Nach dem Spiel spricht Bayern-Boss Max Eberl über den FCB-Keeper und dessen Zukunft beim Rekordmeister.
Julius Schamburg, Mette Bech
Manuel Neuer ist schon wieder verletzt. Experte Dietmar Hamann vermutet, dass Neuer bald einen Schlussstrich unter seine Karriere zieht.

Dietmar Hamann hat über ein mögliches Karriereende von Manuel Neuer gesprochen. Wie der FC Bayern am Samstag bekanntgab, hat sich der Torwart einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen.

„Es hilft mit Sicherheit nicht und er wird jetzt wahrscheinlich die zwei Spiele gegen Bergamo ausfallen”, sagte Hamann bei Sky.

Champions League: Neuer droht auszufallen

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bestreiten die Bayern bereits am kommenden Dienstag bei Atalanta Bergamo. Das Rückspiel steigt dann acht Tage später in München.

Ob Neuer bis dahin rechtzeitig fit wird? „Die zehn Tage, die werden nicht ausreichen“, vermutete Hamann.

Der Experte stellte die These auf, dass Neuer, der Ende März 40 Jahre alt wird, seine Karriere bald beendet. „Die Tendenz geht wahrscheinlich dahin, dass er im Sommer aufhört“, sagte Hamann.

Neuer war beim 4:1 gegen Gladbach zwischen die Pfosten zurückgekehrt, nachdem ihn Wadenprobleme die Partien gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gekostet hatten. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine. Einen Tag später verkündete sein Verein die Diagnose.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite