Musiala ist zurück im Bayern-Training

SID 30.03.2026 • 18:05 Uhr Die Bayern können auf zahlreiche Rückkehrer hoffen. Auch Jamal Musiala absolviert Teile des Trainings.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat nach seiner kurzen Zwangspause erstmals wieder Teile des Teamtrainings bei Bayern München absolviert und Hoffnung auf ein schnelles Comeback geschürt.

Der 23-Jährige hatte in der Vorwoche „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder individuell auf dem Rasen trainiert, nun konnte er wieder an einigen Übungen mit der Mannschaft teilnehmen, wie der Rekordmeister mitteilte.

Bayern: Neuer vor Startelf-Rückkehr

Neben Musiala wurden auch Aleksandar Pavlovic (Hüftbeschwerden) und Alphonso Davies (Zerrung) teilintegriert und könnten am Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) beim SC Freiburg oder für die Kracher gegen Real Madrid (7. und 15. April) wieder Optionen sein.

Torhüter Manuel Neuer absolvierte nach seinem Muskelfaserriss gar die gesamte Einheit mit der wegen der Länderspielabstellungen durch zahlreiche Nachwuchsspieler aufgefüllten Mannschaft. Jonas Urbig arbeitete nach seiner Abreise vom DFB-Team individuell.

DFB: Nagelsmann hat keine Musiala-Sorgen

Musiala hatte dem DFB-Team beim Start ins WM-Jahr gegen die Schweiz und Ghana gefehlt. Julian Nagelsmann macht sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft aber noch keine Sorgen um den Hoffnungsträger.