Musiala ist zurück im Bayern-Training

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat nach seiner kurzen Zwangspause erstmals wieder Teile des Teamtrainings bei Bayern München absolviert und Hoffnung auf ein schnelles Comeback geschürt.
Musiala zurück im Training
Der 23-Jährige hatte in der Vorwoche „erstmals nach einer Schmerzreaktion am im Sommer verletzten, linken Sprunggelenk“ wieder individuell auf dem Rasen trainiert, nun konnte er wieder an einigen Übungen mit der Mannschaft teilnehmen, wie der Rekordmeister mitteilte.
Bayern: Neuer vor Startelf-Rückkehr
Neben Musiala wurden auch Aleksandar Pavlovic (Hüftbeschwerden) und Alphonso Davies (Zerrung) teilintegriert und könnten am Samstag (15.30 Uhr/im LIVETICKER) beim SC Freiburg oder für die Kracher gegen Real Madrid (7. und 15. April) wieder Optionen sein.
Torhüter Manuel Neuer absolvierte nach seinem Muskelfaserriss gar die gesamte Einheit mit der wegen der Länderspielabstellungen durch zahlreiche Nachwuchsspieler aufgefüllten Mannschaft. Jonas Urbig arbeitete nach seiner Abreise vom DFB-Team individuell.
DFB: Nagelsmann hat keine Musiala-Sorgen
Musiala hatte dem DFB-Team beim Start ins WM-Jahr gegen die Schweiz und Ghana gefehlt. Julian Nagelsmann macht sich mit Blick auf die Weltmeisterschaft aber noch keine Sorgen um den Hoffnungsträger.
„Er hat nicht mehr so viel Zeit, das steht außer Frage“, bekannte der Bundestrainer zwar, aber: „Ich traue ihm zu, dass er auf 100 Prozent kommt.“ Es sei „das Wichtigste, dass er gesund ist, dass er schmerzfrei ist“, sagte Nagelsmann, „und dass er dann sein Level erreicht.“