Fans des FC Bayern in Sorge: Das steckt hinter dem Musiala-Foto

Johannes Behm , Stefan Kumberger 26.03.2026 • 12:07 Uhr Jamal Musiala arbeitet an der Säbener Straße an seinem Comeback. Einen Rückschlag, den ein von ihm veröffentlichtes Foto vermuten ließe, gibt es nicht zu vermelden.

Müssen sich Bayern-Fans Sorgen um Superstar Jamal Musiala machen? Ein am Mittwoch veröffentlichter Bericht der Bild zeigte den 23-Jährigen – der aktuell wegen einer Schmerzreaktion im Sprunggelenk pausiert – am Trainingsgelände in München mit zusammengeschlagenen Händen vor dem Gesicht.

Nach SPORT1-Informationen hatte diese Geste allerdings nichts – wie von so manchen Fans in den Sozialen Netzen vermutet – mit den bisherigen Schwierigkeiten beim Comeback zu tun.

Als sich Musiala auf der Terrasse an der Säbener Straße die Hände vors Gesicht schlug, ging es lediglich um einen Scherz in kleiner Runde mit Reha-Coach Simon Martinello. Anhänger des deutschen Rekordmeisters haben somit keinen weiteren Grund, sich Sorgen um den deutschen Nationalspieler zu machen.

Musiala nutzt die spielfreie Zeit und arbeitet tagtäglich hart, um bald wieder schmerzfrei für die Münchner auflaufen zu können. Die Probleme am Sprunggelenk, die ihn zuletzt zurückwarfen, sind Folge einer schweren Verletzung, die er bei der Klub-WM im Juli 2025 erlitten hatte.

Nagelsmann entscheidet sich gegen Musiala-Nominierung

Beim Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta (10. März) war der Offensiv-Star nach Abpfiff vom Feld gehumpelt, obwohl er lediglich die zweite Halbzeit gespielt hatte. Die folgenden drei Pflichtspiele der Bayern hatte Musiala aussetzen müssen.

Obwohl sich sein Zustand nach SPORT1-Informationen durch die Pause verbessert hatte, sah Bundestrainer Julian Nagelsmann daraufhin sicherheitshalber von einer Nominierung für den DFB-Kader ab.

„Vincent Kompany und ich haben dasselbe Interesse: Dass der Spieler erst mal bei Bayern München fit und gesund wird, dass er viele Spiele macht Richtung WM, um dann überhaupt für uns bei der WM infrage zu kommen“, betonte der Bundestrainer im Anschluss auf einer Pressekonferenz im Hinblick auf Musiala.