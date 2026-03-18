Nach Hammer-Bericht: El Mala fehlt beim 1. FC Köln im Training

Lukas Rott , Philipp Heinemann 18.03.2026 • 11:06 Uhr Um Said El Mala ranken sich brisante Transfer-Schlagzeilen, nun fehlt er im Training des 1. FC Köln.

Das Offensivtalent Said El Mala hat das Vormittagstraining des 1. FC Köln wenige Tage vor dem Bundesliga-Duell mit Borussia Mönchengladbach verpasst.

Wie der Klub offiziell bekannt gab, fehlte der Youngster krankheitsbedingt. Ob ein längerer Ausfall droht, ist noch nicht klar. Am Wochenende empfängt der Effzeh den Rivalen zum wichtigen Derby (Samstag, 15.30 Uhr).

Auch Fynn Schenten konnte wegen einer Erkrankung nicht am Training teilnehmen. Jakub Kaminski und Florian Kainz fehlten ebenfalls, sie haben jeweils einen Schlag abbekommen.

Bei El Mala läuft es auf einen Sommertransfer hinaus

Am Tag vor der Zwangspause war zu El Mala ein brisantes Transfergerücht aufgetaucht. Die Bild-Zeitung hatte berichtet, dass sich der vielversprechende Youngster für einen Wechsel zum englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion entschieden habe.

Demnach habe er seine Zugabe gegeben, die von Fabian Hürzeler trainierten Engländer sollen auf einen schnellen Abschluss drängen.

SPORT1 hatte bereits vom konkreten Interesse der Engländer und einem ersten Angebot berichtet. Ein Wechsel im Winter kam jedoch nicht zustande. Nun läuft alles auf einen Transfer im Sommer hinaus.