BVB-Boss Ricken reagiert auf brisante Schlotterbeck-Aussagen

SID 31.03.2026 • 11:21 Uhr Der Sport-Geschäftsführer ist weiter von einem guten Austausch zwischen dem Profi und Borussia Dortmund überzeugt.

Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hat Verständnis für die Äußerungen von Nico Schlotterbeck und erneut betont, dass der Verein weiter an einer Vertragsverlängerung mit dem Nationalspieler arbeitet.

„Nicos Aussagen sind nachvollziehbar. Wir haben weder einen Durchbruch, noch eine Einigung bestätigt, daher hat uns eher die jüngste Berichterstattung überrascht“, sagte Ricken auf SID-Anfrage.

Schlotterbeck hatte am Montagabend einen Medienbericht von Sky dementiert, wonach er unmittelbar vor der Vertragsverlängerung stehe. „Ich sage ganz ehrlich, dass ich das klar dementieren muss. So weit sind wir leider nicht. Ich habe lange mit Sebastian (Kehl, Anm. d. Red.) verhandelt, der ist jetzt nicht mehr da“, sagte er nach dem 2:1 (1:0) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana in Stuttgart. Er sei entsprechend „sehr verwundert über die Berichterstattung“.

BVB-Boss Ricken: So geht es mit Schlotterbeck weiter

Sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, eine Verlängerung bis 2031 steht im Raum.

Sportdirektor Kehl, einer der Ansprechpartner Schlotterbecks, war am 22. März freigestellt worden. Am Tag darauf wurde Ole Book als Nachfolger benannt, er kam von der SV Elversberg. Schlotterbeck sagte, er werde nun wohl mit Book sowie Ricken über die Zukunft verhandeln.