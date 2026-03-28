Top-Klub will Brandt ins Ausland lotsen

SPORT1 28.03.2026 • 11:18 Uhr Julian Brandt erweckt auch im Ausland Interesse. Besonders die AS Rom soll interessiert sein.

Die AS Rom hat Interesse an Julian Brandt. Wie die Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtete, hat der italienische Fußball-Erstligist den Offensivspieler von Borussia Dortmund für einen Wechsel im Sommer ins Visier genommen. Der Serie-A-Klub hat bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.

Der 29-Jährige, der von seinem Vater beraten wird, erhält nach sieben Spielzeiten beim BVB keinen neuen Vertrag, der 48-malige Nationalspieler ist ablösefrei.

Brandt: Wohl eher Ausland anstatt Bundesliga

Die Roma ist laut Gazzetta bereit, ihm ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro anzubieten. Brandt ist als Ersatz für den Argentinier Paulo Dybala vorgesehen, der am Ende der Saison den Klub verlassen könnte.

Brandt hatte vor allem im Ausland das Interesse geweckt. In Deutschland schlug zuletzt Simon Rolfes im SPORT1-Doppelpass die Tür für eine Rückkehr des 29-Jährigen zu: „Wir haben auf dieser Position mit Ibo Maza einen super Spieler, der sich hervorragend entwickeln wird, deswegen wird Julian kein Thema bei uns sein.“