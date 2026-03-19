Um Goretzkas Zukunft wird es ernster

Christopher Mallmann , Stefan Kumberger 19.03.2026 • 10:27 Uhr Wohin zieht es Leon Goretzka? Ein Bericht aus Italien macht die Runde.

Wohin geht die Reise für Leon Goretzka? Ein neuer Bericht aus Italien schlägt auch in Deutschland hohe Wellen. Demnach hat die AC Mailand dem 31 Jahre alten Mittelfeldspieler des FC Bayern einen Dreijahresvertrag angeboten – so vermeldet es die Gazzetta dello Sport am Donnerstagmorgen.

Zum Hintergrund: Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, beide Seiten haben sich darauf geeinigt, den Kontrakt nicht zu verlängern. Das heißt, dass der frühere Profi von Schalke und Bochum den Rekordmeister ablösefrei verlassen wird.

Nach SPORT1-Informationen ist nicht nur Milan an Goretzka interessiert – auch andere italienische Top-Teams jagen den DFB-Star, nachdem ein Winter-Wechsel zu Atlético Madrid – obwohl fast fix – doch nicht zustande kam. Grund: Goretzka, der auch mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht wird, will die laufende Saison unbedingt mit Bayern beenden.

Goretzka-Zukunft offen

Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, bietet Milan Goretzka ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Boni an – deutlich weniger, als er jetzt verdient. Das angebliche Ziel der Mailänder: Italiens Rekordmeister Juventus Turin ausstechen, der 67-malige Nationalspieler soll der Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein.