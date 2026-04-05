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Eine Bayern-Szene um Davies ging im Jubel unter

Bayern-Szene ging im Jubel unter

Nach dem Siegtreffer des FC Bayern in Freiburg geht eine besondere Szene im Jubel ein wenig unter. Trainer Vincent Kompany ist dabei eine der Hauptfiguren.
Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg äußern sich die beiden Trainer, Vincent Kompany und Julian Schuster, zur Nachspielzeit, in der der FC Bayern München noch den Siegtreffer erzielen konnte.
Daniel Höhn
Nach dem Siegtreffer des FC Bayern in Freiburg geht eine besondere Szene im Jubel ein wenig unter. Trainer Vincent Kompany ist dabei eine der Hauptfiguren.

Nach dem späten Siegtreffer von Lennart Karl beim 3:2-Erfolg des FC Bayern beim SC Freiburg kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Während jedoch viele Bayern-Spieler mit dem Torschützen feierten, der sich bereits seines Trikots erledigt hatte, gab es eine weitere emotionale Szene auf der anderen Seite.

Bayern-Coach Kompany feiert mit Davies

Bayern-Coach Vincent Kompany stürmte auf das Spielfeld und lief auf Vorlagengeber Alphonso Davies zu. Der zuletzt so häufig verletzte Linksverteidiger sprang seinem Trainer in die Arme. Auch Luis Díaz sowie einige Ersatzspieler und Betreuer rannten zu Davies.

Kompany gilt als großer Unterstützer von Davies, der in dieser Saison von einigen Verletzungen zurückgeworfen wurde. Auch bei Davies‘ Entscheidung, den Vertrag bei Bayern zu verlängern, soll Kompany eine wichtige Rolle gespielt haben.

Jetzt hoffen alle in München nur, dass Davies für längere Zeit gesund bleiben kann.

Als der Kanadier aufgrund eines Kreuzbandrisses aus der Spielzeit 2024/25 in dieser Saison seinen Trainingsrückstand aufgeholt hatte, stoppte ihn ein Muskelfaserriss. Beim erneuten Comeback zog sich Davies eine Oberschenkelzerrung zu.

Rechtzeitig für das Champions-League-Duell mit Real Madrid (am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) scheint Davies aber zumindest für einen Kurzeinsatz bereit zu sein.

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