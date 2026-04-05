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Karl sorgt für historischen Bayern-Meilenstein

Bayern erreichen besondere Marke

Dank Tom Bischof und Lennart Karl darf der FC Bayern in Freiburg spät jubeln. Zugleich durchbricht der Rekordmeister durch die Tore der beiden Youngster eine besondere Marke.
Nach dem Sieg gegen den SC Freiburg und dem Treffer von Tom Bischof beantworten Trainer Vincent Kompany und der Torschütze selbst die Frage, wie wichtig die junge Generation für den FC Bayern München ist.
SPORT1
Dank Tom Bischof und Lennart Karl darf der FC Bayern in Freiburg spät jubeln. Zugleich durchbricht der Rekordmeister durch die Tore der beiden Youngster eine besondere Marke.

Ein weiterer Meilenstein ist erreicht: Der FC Bayern hat bereits am 28. Spieltag die magische Marke von 100 Saisontoren in der Bundesliga geknackt – so früh wie noch nie zuvor eine Mannschaft.

Die Münchner lagen am Ostersamstag beim SC Freiburg erst mit 0:2 zurück, rappelten sich in der Schlussphase aber noch einmal auf. Tom Bischof erzielte mit zwei Toren den Ausgleich, ehe Lennart Karl in der Nachspielzeit das 3:2 markierte.

In der Geschichte der Bundesliga wurde die 100-Tore-Marke bislang nur zweimal überschritten – 1971/72 und 2019/20, jeweils am 34. Spieltag und in beiden Fällen vom FC Bayern. Damals hießen die Schützen der besonderen Treffer Uli Hoeneß und Thomas Müller. Nun reiht sich Karl in diese prominente Liste ein.

Bundesliga: Wann knacken die Bayern den Allzeitrekord?

Auch der Allzeitrekord ist zum Greifen nah. In der Saison 1971/72 kam der FCB auf insgesamt 101 Tore – bis heute Bestwert der Liga. Es fehlt also nur noch ein Treffer, um diese Marke zu erreichen oder zu übertreffen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am kommenden Spieltag, wenn die Bayern beim FC St. Pauli zu Gast sind. 

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Nach den Kiezkickern trifft das Team von Trainer Vincent Kompany an den verbleibenden sechs Spieltagen noch auf den VfB Stuttgart, den 1. FSV Mainz 05, den 1. FC Heidenheim, den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln.

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