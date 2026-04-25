Bundesliga: Heidenheim gewinnt Abstiegsduell gegen St. Pauli

SID 25.04.2026 • 17:25 Uhr Der FC Heidenheim hat den vorzeitigen Abstieg aus der Bundesliga abgewendet und sich im Kampf um den Klassenerhalt zurückgemeldet. Dank eines 2:0-Heimsiegs gegen den FC St. Pauli verkürzen die Heidenheimer den Rückstand auf den Relegationsrang. Eren Dinkci sorgt dabei für einen emotionalen Moment.

Budu Zivzivadze brachte Heidenheim, das aus den letzten fünf Spielen immerhin acht Punkte geholt hatte, bereits in der 3. Minute in Führung. Eren Dinkci (83.) machte spät alles klar und sorgte so für einen emotionalen Moment. Für Dinkci war es der erste Treffer, seitdem er Mitte April die Blutkrebsdiagnose seiner Partnerin öffentlich gemacht und den Aufruf für eine Stammzellenspende gestartet hatte.

Heidenheim: Emotionaler Moment um Dinkci

„Das passt ins Bild. Eine gute Leistung“, freute sich Schmidt über den emotionalen Treffer des Offensivspielers. „Er schafft es, im Training und in den Spielen den Kopf mal kurz frei zu bekommen und ich bin mir sicher: Da ist viel Familie dabei.“

Trotz der anhaltenden Abstiegssorgen der Heidenheimer machte Schmidt einmal mehr deutlich, dass es wichtigere Dinge als den Sport gebe: „Eren hat durch seine Reichweite die Möglichkeit, seiner Familie, seiner Frau und vielen anderen Menschen zu helfen. Man sieht, dass da heute und auch in der letzten Woche viel angekommen ist“, erklärte Schmidt bei DAZN.

„In erster Linie sind wir keine Fußballtrainer, Fußballspieler, Maschinen, sondern wir sind Menschen. Und so lange mich das berührt, sieht man auch, dass eine gute Beziehung da ist, die man braucht, um als Trainer Erfolg zu haben“, so Schmidt weiter.

Bundesliga: Heidenheim bleibt an St. Pauli dran

Durch den späten Siegtreffer von Dinkci bliebt St. Pauli damit auch im siebten Liga-Spiel in Serie ohne Sieg, der Druck auf das Team von Alexander Blessin wird im Saisonendspurt immer größer. Im Kellerduell habe man sich „nicht so dagegen gewehrt, wie sich es normalerweise gehört“, ärgerte sich Blessin nach dem Spiel, in dem es die Hamburger verpassten, Heidenheim in die zweite Liga zu stoßen.

„Wir haben möglichst gut vorbereitet und versucht, sehr viel Leichtigkeit reinzubringen diese Woche, damit dieses Worst-Case-Szenario gar nicht im Kopf drin ist“, erklärte FCH-Coach Schmidt nach Abpfiff bei Sky. Hätte Heidenheim die Partie verloren, wäre man abgestiegen.

Ende einer Ära? Schmidt wird vor Anpfiff deutlich

Am Freitag hatte der 52-jährige Schmidt für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er seinen Abschied im Sommer 2027 nach dann 20 Jahren in Heidenheim angedeutet hatte. Vor der Partie am Samstag ruderte er dann jedoch etwas zurück: Der Coach erklärte, dass seine Aussagen, seine Ära in Heidenheim könnte im kommenden Jahr enden, keinesfalls als endgültig zu verstehen sein und ärgerte sich über die mediale Berichterstattung.

Schmidt wählte eine offensive Ausrichtung. St. Pauli musste indes auf Offensivspieler Mathias Pereira Lage verzichten, der sich im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen hatte. Blessin sprach von einem „Schock“.

Nach Keeper-Assist: Heidenheim mit später Entscheidung

Auch die Partie begann mit einem Rückschlag für die Hamburger. Nach einem Eckball wirkte St. Pauli reichlich unsortiert, Zivzivadze stocherte den Ball über die Linie. St. Pauli benötigte einige Zeit, um sich zu finden. In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel mit vielen Fehlern. Andreas Hountondji hatte die beste Chance zum Ausgleich (24.), doch FCH-Torwart Diant Ramaj reagierte glänzend. Für den Heidenheimer Keeper war es am 31. Spieltag das erste Spiel ohne Gegentor in der Saison.