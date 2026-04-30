FC Bayern: Daran zweifelt Kahn bei einer Neuer-Verlängerung

SPORT1 30.04.2026 • 22:40 Uhr Manuel Neuer soll im Falle einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern offenbar Jonas Urbig Einsatzzeiten überlassen. Doch Oliver Kahn, Roman Weidenfeller und Shkodran Mustafi haben Zweifel an einem möglichen Job-Sharing-Modell.

Torwart-Legende Oliver Kahn hat Zweifel geäußert, dass Manuel Neuer bei einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern Jonas Urbig Spielzeit überlassen wird. „Das wird sicherlich nicht ganz einfach, das mit Manuel. Er würde am liebsten wahrscheinlich nochmal 60 Spiele pro Saison machen“, meinte Kahn in der Sky-Sendung „Triple“.

Sollte Neuer sein auslaufendes Arbeitspapier beim FCB bis 2027 verlängern, müsste er in der kommenden Spielzeit wahrscheinlich bei der ein oder anderen Partie für Urbig Platz machen. Der 22-Jährige soll so zum künftigen Bayern-Keeper aufgebaut werden, wie zuletzt auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß erklärte.

Bayerns Plan mit Neuer? „Es ist schwierig“

Neben Kahn säte auch Neuers ehemaliger DFB-Kollege Shkodran Mustafi leichte Zweifel am möglichen Szenario, dass sich die Torhüter möglichst viele Spiele aufteilen: „Es ist schwierig, irgendwelche Abkommen zu machen“, sagte der Weltmeister von 2014. Zu einem solchen Vorhaben gehöre ein „verdammt guter Plan dazu“.

Neuers einstiger BVB-Konkurrent Roman Weidenfeller vermutete indes, dass ein Verbleib des 40-Jährigen in München nur durch ebenjene Vereinbarung zustande kommen kann: „Ich glaube schon, dass der Verein Bayern München ihm das auch nahegelegt hat, dass es nur so funktioniert, dass auch Jonas seine Spielanteile bekommt“, erklärte Weidenfeller.

Er könne sich jedoch nicht vorstellen, dass eine bestimmte Anzahl an Spielen, die Neuer an Urbig abtreten muss, vertraglich festgelegt wird. In der bisherigen Saison kommt der designierte Neuer-Nachfolger bisher auf 16 Spiele. Den Großteil davon absolvierte Urbig als Ersatz, wenn der Stammkeeper verletzt fehlte.

FC Bayern: Neuer soll Urbigs Mentor werden

Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Bayern-Bosse immer wieder durchklingen lassen, dass sie Neuer gerne noch ein weiteres Jahr zwischen den Pfosten haben würden. „Er braucht keine großen Argumente mehr liefern“, meinte Sportvorstand Max Eberl etwa nach dem Champions-League-Hinspiel der Bayern in Madrid.