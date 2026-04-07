FC Bayern: Eberl lässt mit Aussage zu Neuer aufhorchen

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 08.04.2026 • 00:30 Uhr Manuel Neuer zeigt beim Sieg des FC Bayern bei Real Madrid eine herausragende Leistung. Sportvorstand Max Eberl stößt danach die Tür für eine Vertragsverlängerung weit auf.

Max Eberl hat durchblicken lassen, dass der FC Bayern gerne den Vertrag mit Manuel Neuer verlängern würde, und die Tür dafür sperrangelweit geöffnet.

„Er braucht keine großen Argumente mehr liefern“, sagte Eberl nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen Real Madrid, was ein neues Arbeitspapier für den Bayern-Torwart angeht. Eine Ansage, die in dieser Deutlichkeit aufhorchen lässt.

FC Bayern: So sieht der Zeitplan bei Neuer aus

„Er soll einfach nur gesund bleiben, mutig bleiben, und dann werden wir uns hinsetzen“, fuhr der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters fort. Allerdings wolle Neuer erst die Spiele im April bestreiten, ehe man sich zusammensetzt.

Und Neuer selbst? Der wollte nach dem Spiel noch nicht zu weit in die Zukunft schauen. Wann er sich entscheide? „Jetzt im Moment nicht“, antwortete der Torhüter auf die entsprechende Frage in der Mixed Zone: „Ich wollte eigentlich die Monate Februar und März dafür nutzen, um zu sehen, auf welcher Höhe ich bin, wie es mir geht. Ich war ja jetzt leider zweimal angeschlagen gewesen, mit meinen Muskelverletzungen in der Wade. Das hat mir jetzt nicht in die Karten gespielt. Aber wir haben alle Zeit der Welt. Der Verein und ich. Da sind wir entspannt.“

Wovon Neuers Entscheidung abhängt

Eine Entscheidung sei nicht alleine vom Abschneiden in der Champions League abhängig, stellte der Keeper außerdem klar. „Es geht für uns um alles. Alle Wettbewerbe sind für uns wichtig und entscheidend. Ich denke, dass es auch wichtig ist, wie es in der Mannschaft aussieht, dass es Spaß macht, dass es Spaß macht für Bayern zu spielen, mit dem Trainerteam zusammenzuarbeiten. Viele Faktoren spielen einfach eine Rolle.“

Dazu zähle auch, „wie es mir gesundheitlich geht. Das sind alles Sachen, die halt für mich auch wichtig sind. Leider ist die eine Säule, die mir jetzt noch fehlt, diese Crunch-Time-Performance in den Monaten Februar und März, was jetzt nicht so einfach war, weil ich dann ausgefallen bin. Es verschiebt sich halt ein bisschen nach hinten.“

FC Bayern: Neuer brilliert gegen Real Madrid

Im Bernabéu rettete Neuer mit seinen Heldentaten den Bayern den Sieg, parierte beispielsweise gegen Kylian Mbappé glänzend (66.). In der SPORT1-Einzelkritik bekam er die Note 1.

Überrascht war Eberl von der Leistung keineswegs: „Ehrlicherweise bin ich nicht erstaunt. Manu spielt schon die ganze Saison auf dem Niveau. Er spielt eine sehr, sehr gute Saison.“

Wie entscheidet sich Neuer?

Der mittlerweile 40 Jahre alte Schlussmann „habe einfach ein gutes Gefühl, mit seiner Erfahrung, seinen x-hundert Spielen. Manu hat hier mit Bravour geleistet und uns in der ein oder anderen Situation gerettet.“