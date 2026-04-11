FC Bayern: Eberl gibt Update zu Serge Gnabry

Maximilian Huber , Julius Schamburg 11.04.2026 • 21:45 Uhr Der FC Bayern München muss beim Gastspiel in Hamburg auf Serge Gnabry verzichten. Der deutsche Nationalspieler hat mit leichte Kniebeschwerden. Max Eberl gibt ein Update.

Serge Gnabry stand dem FC Bayern München beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli (5:0) nicht zur Verfügung.

Wie der deutsche Rekordmeister vor Anpfiff des Spiels am Millerntor mitteilte, fiel Gnabry aufgrund von „leichten Kniebeschwerden“ aus. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid wollten die Münchner kein Risiko um den Offensivspieler eingehen.

Gnabry gegen Real wohl wieder mit dabei

„Wir haben das Gefühl gehabt, dass es jetzt nicht gut ist, diese Reise nach Hamburg zu machen. Mit zwei Flügen, (wäre er, Anm. d. Red.) auf dem Platz wahrscheinlich keine Alternative gewesen“, klärte Sportvorstand Max Eberl nach dem Spiel in der Mixed Zone auf.

Deswegen habe man sich dazu entschieden, Gnabry in München pflegen. „Für Mittwoch ist er fit, davon gehen wir aus“, meinte Eberl noch.

Kompany rotiert kräftig

Gegen St. Pauli saßen auch Harry Kane, Luis Díaz, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic zunächst auf der Ersatzbank. Díaz, Tah und Stanisic wurde im weiteren Spielverlauf eingewechselt.

Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Michael Olise und Konrad Laimer standen gerade einmal vier Spieler von Beginn an auf dem Platz, die am Dienstag auch in der Startelf gegen Real Madrid aufgelaufen waren.