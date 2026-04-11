FC Bayern: Eberl öffnet Manuel Neuer die Tür: "Warum nicht?"

Maximilian Huber 11.04.2026 • 19:42 Uhr Beendet Manuel Neuer im Sommer seine Profikarriere oder verlängert der Torhüter seinen Vertrag in München noch einmal? Wenn es nach Sportvorstand Max Eberl geht, darf der 40-Jährige sehr gerne Spieler des FC Bayern bleiben.

Sportvorstand Max Eberl hat sich erneut für eine Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer beim FC Bayern starkgemacht.

„Wenn ich so eine Form wie in Madrid habe und mich so gesund und wohlfühle, und er keine anderen Gedanken im Kopf hat – das kann ich natürlich nicht sagen. Aber wenn er die Leistung bringt – warum nicht?“, befand Eberl vor dem Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli (5:0) am Sky-Mikrofon.

Neuer hatte beim 2:1-Sieg in Madrid mit zahlreichen Paraden für Furore gesorgt und großes Lob geerntet. Auf die Frage, ob Eberl diese Worte Neuer im persönlichen Gespräch mitgeteilt habe, führte der Sportvorstand aus: „Nach dem Madrid-Spiel nicht, aber ich glaube, da hat er so viel Lob berechtigterweise bekommen, da braucht er meinen Rat nicht. Er ist ja nur minimal jünger als ich.“

Eberl öffnet Neuer die Tür

Der Vertrag von Neuer beim FC Bayern läuft im Juni 2026 aus. Ob der Weltmeister von 2014 noch einmal verlängert, ist nach wie vor offen.