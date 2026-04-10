FC Bayern: Kahn legt Neuer Karriereende nahe

Niklas Trettin 10.04.2026 • 12:04 Uhr Oliver Kahn gibt Manuel Neuer den Ratschlag, über ein Karriereende nachzudenken. Der frühere Weltklasse-Torhüter sieht nach möglichen weiteren Titeln einen passenden Zeitpunkt für einen Abschied.

Der frühere Nationaltorhüter Oliver Kahn hat Manuel Neuer dazu geraten, sich mit einem möglichen Karriereende auseinanderzusetzen. Zumindest knüpfte er das im Rahmen des Sky-Formats „Triple – der Hagedorn-Talk“ an eine bestimmte Bedingung: Den Gewinn des Triples bestehend aus Bundesliga, DFB-Pokal und der Champions League.

„Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, mit Bayern nochmal alle Titel mitzunehmen und dann wirklich auf dem allerhöchsten Punkt auszusteigen, auf dem man aussteigen kann?“, fragte Kahn, ob für den langjährigen Stammtorwart der Münchner nicht der Moment kommen könnte, einen Schlussstrich zu ziehen.

Kahn schilderte, dass ein klar definierter Zeitpunkt für das Karriereende sowohl für den Spieler selbst als auch für den Verein Vorteile bringen könne. Dabei verwies er auf eigene Erfahrungen aus seiner aktiven Laufbahn, als er sein Karriereende frühzeitig festgelegt hatte. Auch eine potenziell denkbare Rückkehr in die Nationalmannschaft würde sich der einstige „Titan“ genau überlegen.

Kahn: Braucht Neuer noch eine WM?

„Brauche ich da noch eine WM in den USA mit über 40 Grad im Schatten? Muss ich mir das noch antun? Das sind die Gedanken, die er sich, glaube ich, im Moment macht“, sagte Kahn. Nach dem Sieg des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) wurden die Rufe nach einem Comeback Neuers im DFB-Team lauter.