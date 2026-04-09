Oliver Kahn rät Jamal Musiala zu WM-Verzicht

Philipp Heinemann 09.04.2026 • 21:57 Uhr Jamal Musiala läuft der Form vergangener Tage hinterher. Oliver Kahn rät zu einem drastischen Schritt, Dietmar Hamann äußert sich kritisch.

Oliver Kahn hat Jamal Musiala einen Verzicht auf die Weltmeisterschaft nahegelegt. „Absolut ja, natürlich“, sagte der ehemalige Vorstand des FC Bayern bei Sky auf die Frage, ob der kriselnde Superstar einen solchen Schritt in Erwägung ziehen solle, um wieder auf Topniveau zu kommen.

„Das ist doch das Allerwichtigste: Wenn ich spüre, irgendwas stimmt nicht in meinem Spiel – vielleicht bin ich noch nicht bereit, in die Zweikämpfe zu gehen – dann muss ich an mir arbeiten, bis ich wieder bereit bin“, führte Kahn aus.

Musiala sucht nach einer schweren Verletzung nach dem Niveau vergangener Tage. Kahn zeigte sich zwar von den Fähigkeiten des Dribbelkünstlers überzeugt, meinte aber auch: „Ich als Profi muss denken: Ich muss erst mein altes Level wieder erreichen, und dann kann ich über Weltmeisterschaften und über die großen Sachen nachdenken.“

Hamann: WM für Musiala kein Thema

Noch deutlich drastischer drückte Dietmar Hamann seine Sichtweise zur Personalie Musiala aus: „Die WM ist nicht in Gefahr, die WM ist im Moment kein Thema. Ich glaube, dass auch der Spieler und die Bayern im Moment alles im Kopf haben außer der Weltmeisterschaft.“

Der FC Bayern habe nur noch rund zehn Saisonspiele vor sich. Von diesen müsse Musiala mindestens die Hälfte beginnen, um zum WM-Kandidaten zu werden.

Wo Musialas Probleme liegen, wollte Hamann nicht beurteilen. Er sieht aber auch im hohen Gehalt des 23-Jährigen beim FC Bayern ein Hindernis: „Sie haben ihn in Sphären von Harry Kane gehoben. Und das ist auch eine Sache, die den Druck auf den Jungen erhöht.“

Denn: „Irgendwann kann und wird der Fuß keine Entschuldigung mehr sein. Und dann muss ich ihn messen an dem, was der Verein ihm bezahlt.“

Musiala befinde sich nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Sommer bereits seit rund fünf Monaten wieder im Training, erklärte Hamann weiter: „Ich habe ihn die letzten drei Monate beobachtet – er kann der Mannschaft im Moment nicht helfen.“

Dass Bayerns Trainer Vincent Kompany Musiala (SPORT1-Note 4) im Viertelfinal-Hinspiel der Bayern gegen Real Madrid (2:1) in der Schlussphase eingewechselt hatte, habe ihn „gewundert. In der 75. Minute wechselt er mit Musiala und Davies zwei Spieler ein, die wenig oder kaum gespielt haben. Das ist natürlich schon irgendwo eine Gefahr.“

Hamann sieht mittlerweile auch den jungen Lennart Karl vor Musiala. Dieser müsse dem lange verletzten Star eigentlich vorgezogen werden: „Das Leistungsprinzip gilt für jeden, auch für einen Musiala.“