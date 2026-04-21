FC Bayern: Matthäus hat "keinen Zweifel" an Triple

SID 21.04.2026 • 05:23 Uhr Für den deutschen Rekordnationalspieler sind die Münchner "momentan die beste Mannschaft der Welt".

Lothar Matthäus glaubt nach der vorzeitig eingefahrenen deutschen Fußball-Meisterschaft des FC Bayern fest an die Triple-Chance der Münchner.

„Zwei Titel sind jetzt noch zu vergeben und ich habe keinen Zweifel daran, dass Bayern im DFB-Pokal in Leverkusen und im CL-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain weiterkommt. Warum sollten sie jetzt den Fokus verlieren?“, schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Bayern: „die beste Mannschaft der Welt“

„Bayern lässt keinerlei Druck an sich heran“, begründete Matthäus seine Sicht. „Die Mannschaft ist gefestigt und hat immer eine Antwort. Sie hat es auch geschafft, in Unterzahl in Paris zu gewinnen. Meiner Meinung nach ist Bayern momentan die beste Mannschaft der Welt.“

Zum Erfolg gehöre nicht nur Qualität, „sondern auch Zusammenhalt, Begeisterung und vor allem Respekt untereinander“, sagte Matthäus. Dies sei in München, wie von ihm damals kritisiert, nicht immer alles gegeben gewesen. „Jetzt glaube ich, dass alle diese Dinge vorhanden sind.“