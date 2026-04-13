FC Bayern: Nächstes Jugend-Talent soll verpflichtet werden

Jakob Lüers 13.04.2026 • 17:26 Uhr Gegen den FC St. Pauli feiert Bara Sapoko Ndiaye sein Profi-Debüt beim FC Bayern und knackt dabei direkt zwei Rekorde. Nun möchten die Münchner den Senegalesen offenbar langfristig binden und setzen damit einen Trend fort.

Der FC Bayern München steht offenbar vor der nächsten Sommer-Verpflichtung: Wie aus einem Bericht der Abendzeitung hervorgeht, will der deutsche Rekordmeister den 18-jährigen Bara Sapoko Ndiaye, der erst am vergangenen Samstag auf St. Pauli sein Pflichtspiel-Debüt für den FCB feierte, im bevorstehenden Transferfenster fest verpflichten.

Denn momentan ist das Offensiv-Talent nur ausgeliehen und steht noch beim gambischen Verein Gambinos Stars Africa unter Vertrag. Gegen die Hamburger überzeugte der junge Senegalese bei seinem ersten Kurzauftritt bereits vollends: Er brachte alle 17 Pässe an den Mitspieler und hatte drei erfolgreiche Dribblings.

Jugend forscht beim FC Bayern: Ndiaye setzt Reihe fort

Mit einer möglichen Verpflichtung von Ndiaye würde sich ein Trend verfestigen in der bayerischen Kaderpolitik, der getrost mit dem Siegel „Jugend forscht“ versehen werden kann. Erst vor wenigen Wochen wurde der 17-jährige Maycon Cardozo mit einem Profi-Vertrag ausgestattet, ebenso besitzt David Santos Daiber (19) seit Kurzem ein Arbeitspapier. Beide kommen aus der Jugend des deutschen Rekordmeisters.

Die Vorliebe von Vincent Kompany, immer öfter auf junge Talente zu setzen, scheint ungebrochen. Ndiaye könnte nun das nächste Talent in dieser Reihe werden, wenngleich seine Ausgangslage eine andere ist: Der 18-Jährige ist Teil der „Red & Gold Academy“, eines Förderprojekt des FC Bayern in Kooperation mit dem Los Angeles FC und weiteren Partnerklubs weltweit – darunter Ndiayes Klub Gambinos Stars Africa.

Youngster knackt bei Debüt zwei Rekorde

Das Projekt soll dabei helfen, weltweit Talente abseits der großen Ligen aufzuspüren und sie an die Säbener Straße zu lotsen. „Bara ist jetzt der Erste, der wirklich oben ankommt“, lobte FCB-Sportvorstand Max Eberl das Academy-Gewächs. Aufgrund spezieller Vorgaben zum Schutz einheimischer Talente darf der Senegalese jedoch nicht für die U23-Mannschaft der Bayern in der Regionalliga auflaufen, wie es bei aufstrebenden Youngstern üblich ist.

Ndiaye trainiert seit Januar bei der Profimannschaft mit und konnte im Training auf sich aufmerksam machen. Kompany belohnte dies mit einer Einwechslung gegen St. Pauli. Bei seinem zehnminütigen Debüt brach Ndiaye gleich mehrere Rekorde: Er war der 31. Spieler, der in dieser Saison für den FC Bayern in der Bundesliga zum Einsatz kam – acht davon waren jünger als 18 Jahre. Das bedeutet einen neuen Liga-Rekord.