FC Bayern: Serge Gnabry fällt kurzfristig aus

Serge Gnabry steht dem FC Bayern München beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli (im SPORT1-Liveticker) nicht zur Verfügung.
Bayern-Star fällt kurzfristig aus
Der FC Bayern München muss beim Gastspiel in Hamburg auf Serge Gnabry verzichten. Der deutsche Nationalspieler muss mit leichten Kniebeschwerden kürzertreten.
Wie der deutsche Rekordmeister vor Anpfiff des Spiels am Millerntor mitteilte, fällt Gnabry aufgrund von leichten Kniebeschwerden aus. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid wollen die Münchner kein Risiko um den Offensivspieler eingehen.
Kompany rotiert kräftig
Gegen St. Pauli sitzen Harry Kane, Luis Díaz, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic zunächst auf der Ersatzbank.
Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Michael Olise und Konrad Laimer stehen gerade einmal vier Spieler von Beginn an auf dem Platz, die am Dienstag auch in der Startelf gegen Real Madrid aufgelaufen waren.