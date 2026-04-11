FC Bayern: Serge Gnabry fällt kurzfristig aus

Maximilian Huber 11.04.2026 • 17:57 Uhr Der FC Bayern München muss beim Gastspiel in Hamburg auf Serge Gnabry verzichten. Der deutsche Nationalspieler muss mit leichten Kniebeschwerden kürzertreten.

Serge Gnabry steht dem FC Bayern München beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli (im SPORT1-Liveticker) nicht zur Verfügung.

Wie der deutsche Rekordmeister vor Anpfiff des Spiels am Millerntor mitteilte, fällt Gnabry aufgrund von leichten Kniebeschwerden aus. Vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid wollen die Münchner kein Risiko um den Offensivspieler eingehen.

Kompany rotiert kräftig

Gegen St. Pauli sitzen Harry Kane, Luis Díaz, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic und Aleksandar Pavlovic zunächst auf der Ersatzbank.