FCA mit emotionalem Andenken an verstorbenen Manninger

Daniel Höhn 25.04.2026 • 17:30 Uhr Der FC Augsburg hat dem in der vergangenen Woche verstorbenen Torwart Alexander Manninger vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt gedacht.

Vor der Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt hat der FC Augsburg dem in der vergangenen Woche verstorbenen Torwart Alexander Manninger emotional gedacht.

Mit einer Schweigeminute wurde an den Torhüter erinnert, der am 16. April bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Augsburg: Fans skandieren „Manninger, Manninger“

Auf der Videowand wurden besondere Momente des Keepers gezeigt, ehe es Applaus im ganzen Stadion gab. Die Fans skandierten abschließend „Manninger, Manninger“.

Zudem hing ein Banner in der Fankurve der Hausherren. „Für immer ein Teil unserer Bundesliga-Geschichte. Ruhe in Frieden, Alex“, schrieben die Fans.