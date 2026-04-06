Heftige Forderung von Deniz Undav?

Jakob Lüers 06.04.2026 • 23:03 Uhr Deniz Undav verhandelt mit dem VfB Stuttgart über einen neuen Vertrag - und stellt dabei angeblich nie dagewesene Forderungen. Seine Zukunft bleibt weiter offen, während sich ein anderer Bundesligist wohl in Lauerstellung begibt.

Es wäre fast in Vergessenheit geraten: Während sich fast alle öffentlichen Debatten rund um Deniz Undav zuletzt um ihn, die Deutsche Nationalmannschaft und sein Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann drehten, läuft im Hintergrund eine ganz andere Debatte.

Denn Undav verhandelt mit seinem Verein, dem VfB Stuttgart, momentan um einen neuen Vertrag – und stellt dabei nun angeblich Forderungen, die in Stuttgart von historischem Ausmaß wären.

Wie Sky berichtete, fordert Undav für einen Verbleib beim VfB angeblich deutlich mehr Gehalt, obwohl er mit 4,5 Millionen Euro pro Jahr aktuell schon der Top-Verdiener des Klubs ist. Demnach wünsche sich der 29-Jährige eine Erhöhung auf 6 Millionen Euro pro Jahr.

Fanliebling fordert offenbar Rekord-Gehalt

Für den aktuellen DFB-Pokalsieger wäre das eine noch nie dagewesene Summe: Noch keinem Spieler hat man in der Vereinsgeschichte ein solches Jahresgehalt gezahlt. Trotz der angeblich hohen Forderung des Stürmers scheint eine Vertragsverlängerung vorstellbar, schließlich fühlt sich Undav mit Stuttgart und Stuttgart mit Undav ziemlich wohl.

Der Nationalspieler ist Fanliebling und gehört in dieser Saison zu den besten Spielern der Bundesliga: 18 Tore und fünf Vorlagen sprechen für sich.

2023 war Undav zunächst auf Leihbasis von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion nach Stuttgart gewechselt, wo der Stürmer sofort einschlug und überzeugen konnte. 2024 zog der VfB dann die Kaufoption von 26,7 Millionen Euro, was Undav auf einen Schlag zum Rekordeinkauf des Vereins machte, der er bis heute ist. Er erhielt einen Vertrag bis 2027, den beide Seiten nun verlängern wollen. Die Frage ist: Zu welchem Preis?

Undav: Schnappt sich Stuttgarts Konkurrent den Stürmer?

Sollten sich Verein und Spieler nicht auf einen neuen Kontrakt einigen können, stehen laut Sky bereits mögliche Abnehmer in den Startlöchern, die sich Undavs Dienste gerne sichern würden und auf die Spielerseite zugegangen sein sollen: Einer der interessierten Vereine soll ausgerechnet Bayer Lerverkusen sein. Die Werkself (49 Punkte) steht in der Bundesliga vier Punkte hinter dem VfB (53) und kämpft mit den Canstättern um einen Champions-League-Platz.