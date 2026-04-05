Fall Undav: Effenberg und Babbel kritisieren Nagelsmann scharf

SPORT1 05.04.2026 • 14:27 Uhr Die Rolle von Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft und sein Verhältnis zu Bundestrainer Julian Nagelsmann waren das dominierende Thema rund um die jüngsten Länderspiele. Jetzt fallen auch im SPORT1-Doppelpass deutliche Worte.

Stefan Effenberg hat den Umgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit Deniz Undav in der deutschen Nationalmannschaft als „total irritierend und auch nicht nachvollziehbar“ bezeichnet. „Wenn du der beste Bundesliga-Stürmer hinter Harry Kane bist, eine Top-Quote hast und in 39 Spielen an 36 Toren beteiligt bist, solltest du in der Startelf stehen. Nach dem Leistungsprinzip solltest du dann in der Startelf gesetzt sein“, sagte der 57-Jährige im SPORT1-Doppelpass.

Auch die Tatsache, dass Nagelsmann bei den jüngsten Länderspielen Kai Havertz aufgestellt hat, um ihm nach seiner Verletzungspause Spielpraxis zu geben, versteht Effenberg nicht. „Dafür ist die Nationalmannschaft nicht da. Dafür ist der Verein und Trainingseinheiten da“, erklärte der Ex-Profi: „Wenn du Woltemade aufstellst und das damit begründest, dass er Selbstvertrauen gewinnen muss: Ja, aber bitte im Verein und nicht in der Nationalmannschaft. Da sollen die Besten spielen.“

Undav: Nagelsmann-Kritik verwundert Effenberg

Laut Effenberg hätte Undav sowohl beim 4:3 in der Schweiz als auch beim 2:1 gegen Ghana in der Startelf stehen müssen.

Dass dies in beiden Fällen nicht passiert ist, war allerdings nicht das Einzige, woran sich der SPORT1-Experte störte. Auch die kritischen und viel diskutierten Worte, die Nagelsmann über den Stürmer äußerte, wunderten ihn sehr: „So darfst du niemals über einen Spieler aus deinem Team sprechen. So etwas macht man nicht. Das macht man hinter verschlossener Tür, aber nicht öffentlich.“

Markus Babbel schloss sich Effenberg an. „Das ist es, was mich wahnsinnig irritiert. Ich kenne aus der Vergangenheit keinen Bundestrainer, der über seine eigenen Spieler so schlecht geredet hat. Das ist für mich ein absolutes Novum. Ich kann mich nicht erinnern, dass es schon einmal einen Bundestrainer gab, der seine eigenen Spieler so an die Wand nagelt“, sagte er. Zumal Nagelsmann mit seiner Art auch den VfB Stuttgart und vor allem Trainer Sebastian Hoeneß angreifen würde.

Aufgrund Nagelsmanns Aussagen vermutet Babbel sogar, dass Undav nicht mit zur WM fahren wird.

Gleichzeitig konterte Babbel Effenberg in einem Punkt: „Du kannst ja sagen: ‚Havertz war lange verletzt. Ich will den jetzt von Anfang an sehen, wie er sich vorne präsentiert. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann auch einen Woltemade nachvollziehen, der in Newcastle jetzt eine andere Rolle spielt und mehr ins Mittelfeld gerückt ist.“

So reagiert Undav selbst auf den Wirbel