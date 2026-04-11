Laura Wontorra "grillt" BVB-Boss Ole Book wegen Schlotterbeck

Maximilian Lotz , Stefan Schnürle 11.04.2026 • 17:09 Uhr Hat Nico Schlotterbeck eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag – und wie funktioniert die? TV-Moderatorin Laura Wontorra lässt im Gespräch mit BVB-Sportdirektor Ole Book nicht locker. Es entwickelt sich ein kurioses Interview.

Die Frage nach der Ausstiegsklausel in Nico Schlotterbecks neuem Vertrag bleibt weiter ein heiß diskutiertes Thema rund um den BVB. Vor Anpfiff der Partie gegen Bayer Leverkusen (0:1) wollte DAZN-Moderatorin Laura Wontorra Dortmunds Sportdirektor Ole Book Details zum neuen Deal mit Schlotterbeck entlocken – und es entwickelte sich ein denkwürdiges Interview.

Zunächst fragte Wontorra konkret nach einer offiziellen Bestätigung der Klausel. „Nein, die wird es auch nicht geben – diese Auskunft“, entgegnete Book. „Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass es uns wichtig ist, dass wir nicht über Vertragsinhalte reden. Wir freuen uns von ganzem Herzen, dass sich Nico entschieden hat, bei uns zu bleiben, und bin sicher, dass er große Lust hat, das sehr lange zu tun.“

BVB: Hat Schlotterbeck eine Ausstiegsklausel?

Eine Antwort, mit der sich Wontorra nicht zufriedengab. Sie hakte nach: „Aber für die Fans ist es mit Sicherheit total wichtig zu wissen, ob Nico Schlotterbeck vielleicht schon nach der WM zu einem anderen Verein wechseln könnte.“

Book ließ sich aber nicht locken: „Wir werden uns nicht zu Vertragsinhalten äußern. Es ist wie bei jedem unheimlich wichtig, dass wir die Jungs überzeugen, dass hier der richtige Platz für sie ist. Dann bin ich sicher, dass nicht nur Nico, sondern auch jeder andere Spieler wahnsinnig lange Zeit bei Borussia Dortmund spielen möchte.“

Wegen Schlotterbeck: Wontorra lässt bei Book nicht locker

Mit der folgenden Nachfrage, inwiefern er denn in die Verhandlungen involviert war, gewährte sie dem Nachfolger von Sebastian Kehl eine kurze Verschnaufpause. Doch danach kam Wontorra noch mal auf die ursprüngliche Frage zu sprechen: „Ich frage deshalb, weil wir klären müssen, ob sie was zu Vertragsinhalten sagen können. Das können Sie schon, Sie wollen es nur nicht.“

Book erklärte daraufhin: „Ich könnte etwas sagen, aber es gebührt ja auch der Respekt vor allen Mitarbeitern und auch für uns selbst ist es sehr wichtig …“

Wontorra fiel ihm daraufhin ins Wort: „Die Laufzeit haben sie bekannt gegeben, aber für all die Fans, die es wissen wollen, können Sie nur nicht bestätigen, ob es eine Ausstiegsklausel gibt?“

Book über Wontorra: „Sehr hartnäckig, Hut ab!“

Book blieb bei seiner Linie. „Nein“, sagte er – und zollte auch Wontorras Ausdauer Respekt: „Sehr hartnäckig, Hut ab. Es bleibt dabei, dass wir keine Details zu Vertragsinhalten preisgeben werden.“

Wontorra ging gar nicht auf Books Antwort ein und zog stattdessen noch ein Ass aus dem Ärmel, indem sie Experte Sami Khedira, der das Gespräch zuvor verfolgt hatte, aktiv in die Unterhaltung reinholte. „Sagen wir mal, es gibt die, Sami, eine Ausstiegsklausel, die auch nur für bestimmte Vereine gilt. Wo hättest du die angesetzt, in welchem preislichen Rahmen?“

Khedira reagierte etwas verdutzt: „Das ist schon geil. Jetzt ziehst du mich hier noch mit rein.“ Wontorra ließ sich nicht abwimmeln: „Dafür habe ich dich an meiner Seite. Ein Weltmeister muss da stehen können.“

„Erst wurde Nagelsmann gegrillt, jetzt werden wir beide gegrillt“

Khedira fiel nun spontan Wontorras Interview kürzlich bei RTL ein, als sie Bundestrainer Julian Nagelsmann mit der Nachfrage zu den Geburtstagsglückwünschen für Manuel Neuer auf dem falschen Fuß erwischte. „Hinter der Kamera wird schon gelächelt. Du bist ja bekannt dafür, erst wurde Julian Nagelsmann gegrillt, jetzt werden wir beide gegrillt.“

Dann erklärte Khedira Book seine Sicht auf den Fall Schlotterbeck: „1. Faktor: Schlotti bleibt bei Dortmund, das hilft Borussia Dortmund unheimlich sportlich weiter. Er ist ein wichtiger Faktor. Die Spieler werden in Zukunft auch so ausgesucht, junge, hungrige Spieler, die lauf- und lernfähig sind. Wenn Schlotti eines Tages von einem Topklub abgeworben wird, wird es nicht für 20, 30 Millionen sein, sondern eine Summe, wo Ole Book und der Verein handeln und ein, zwei Topspieler verpflichten können. Das wird dann bei 50 Millionen plus liegen, das kannst du dir ja selber denken.“

Auch Wontorras letzten Versuch blockt Book ab

Wontorra probierte es dann nochmals auf einem anderen Weg bei Book: „Wünschen Sie ihm eine gute oder durchschnittliche Weltmeisterschaft?“

Book: „Ganz klar, ich wünsche ihm eine hervorragende WM. Nicht nur als Fan von Nico Schlotterbeck und allen BVB-Spielern, sondern auch als Fan der deutschen Nationalmannschaft.“

Hintergrund: Nach SPORT1-Informationen gibt es eine Ausstiegsklausel, die sich zwischen 50 und 60 Millionen Euro bewegt, aber nur für absolute Top-Klubs gilt. Der kicker hatte dies zuerst berichtet. Demnach könnte die Klausel schon in diesem Sommer gezogen werden, sollte sich Schlotterbeck mit starken Leistungen bei der WM empfehlen.