Fast ein Vierteljahrhundert ist Sebastian Kehl mit Borussia Dortmund eng verbunden gewesen. Zunächst als Spieler und zuletzt – wenn auch nicht immer unumstritten – als Sportdirektor.
Matthäus enthüllt Anruf bei Kehl
Ende März endete die Zusammenarbeit schließlich mit sofortiger Wirkung. Vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart (jLIVETICKER) – das erste nach dem Kehl-Aus – würdigte TV-Experte Lothar Matthäus die Arbeit der Klubikone und enthüllte seine besondere Reaktion.
Matthäus: „Kehl ist 25 Jahre das Gesicht des BVB gewesen“
„Sebastian Kehl ist die letzten 25 Jahre das Gesicht des BVB gewesen. Er hat als Spieler und als Verantwortlicher alles für den BVB gegeben“, betonte Matthäus bei Sky und offenbarte: „Ich habe ihn deshalb angerufen und ihm alles Gute für die Zukunft gewünscht.“
Während in Dortmund der Nachfolger für den Sportdirektor-Posten mit Ole Book schnell gefunden wurde, bleibt die Zukunft von Kehl bislang weiter offen. Erste Gerüchte brachten den dreimaligen deutschen Meister mit dem HSV in Verbindung.