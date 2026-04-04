Matthäus enthüllt Anruf bei Kehl

Niklas Senger 04.04.2026 • 19:17 Uhr Das BVB-Aus von Sebastian Kehl ist auch beim ersten Spiel nach der Länderspielpause erneut ein zentrales Thema. TV-Experte Lothar Matthäus erklärt seine Reaktion auf die Entscheidung in Dortmund.

Fast ein Vierteljahrhundert ist Sebastian Kehl mit Borussia Dortmund eng verbunden gewesen. Zunächst als Spieler und zuletzt – wenn auch nicht immer unumstritten – als Sportdirektor.

Ende März endete die Zusammenarbeit schließlich mit sofortiger Wirkung. Vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart (jLIVETICKER) – das erste nach dem Kehl-Aus – würdigte TV-Experte Lothar Matthäus die Arbeit der Klubikone und enthüllte seine besondere Reaktion.

Matthäus: „Kehl ist 25 Jahre das Gesicht des BVB gewesen“

„Sebastian Kehl ist die letzten 25 Jahre das Gesicht des BVB gewesen. Er hat als Spieler und als Verantwortlicher alles für den BVB gegeben“, betonte Matthäus bei Sky und offenbarte: „Ich habe ihn deshalb angerufen und ihm alles Gute für die Zukunft gewünscht.“