Neuer-Entscheidung? FC Bayern reagiert "verwundert"

Felix Kunkel 24.04.2026 • 10:14 Uhr Ist bei der möglichen Vertragsverlängerung von Manuel Neuer beim FC Bayern schon alles geklärt? Sportdirektor Christoph Freund dementiert einen aktuellen Bericht.

Ist die Entscheidung zur Vertragsverlängerung von Manuel Neuer bereits gefallen? FC Bayerns Sportdirektor Christoph Freund hat einen entsprechenden Bericht vom Freitagmorgen zurückgewiesen.

„Das höre ich zum ersten Mal. Oft wissen die Medien mehr als wir anscheinend. Die Gespräche hat es noch nicht gegeben, darum bin ich ein bisschen verwundert“, erklärte der 48-Jährige auf Nachfrage im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz.

Die Abendzeitung berichtete am Freitag, dass nun feststehe, dass Neuer seinen auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängere. Zwischen beiden Parteien sei demnach alles ausgehandelt. Nur noch die offizielle Verkündung solle ausstehen.

FC Bayern: „Dieses Gespräch hat es noch nicht gegeben“

„Wir sind jetzt Mitte, Ende April und haben ja immer gesagt, und das ist auch so, dass wir im Austausch sind“, fuhr Freund mit Blick auf Neuer fort. „Aber es hat dieses Gespräch noch nicht gegeben mit Manu.“

Nach dem gewonnenen Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen hatte Neuer jüngst einen Hinweis bezüglich seiner Zukunft gegeben, die als Thema seit Wochen den FC Bayern beschäftigt. Er werde zwar jetzt nichts verkünden, meinte der 40-Jährige nach dem 2:0-Sieg im Pokal, betonte jedoch: „Im Moment schaut es gut aus, es macht Spaß.“

Zudem versprach Neuer dabei auf SPORT1-Nachfrage, dass vor dem am 23. Mai stattfindenden Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart eine Entscheidung bekannt gegeben werden solle.