Augsburg verkündet Trainer-Deal

SID 20.05.2026 • 20:33 Uhr Nach einer erfolgreichen Saison wird der Vertrag von Manuel Baum beim FC Augsburg um zwei Jahre verlängert.

Manuel Baum bleibt Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Das gaben die Fuggerstädter am Mittwochabend bekannt. Nach einer erfolgreichen Saison wurde der Vertrag des 46-Jährigen um zwei Jahre bis zum 30. Juni 2028 verlängert.

„Auch wenn die Planungen bei meiner Rückkehr als Leiter Entwicklung und Innovation andere waren, so hat mir die tägliche Arbeit mit der Mannschaft, dem Staff und Trainerteam in den vergangenen Monaten so viel Spaß gemacht, dass ich den eingeschlagenen Weg im Team gerne fortsetzen möchte“, wird Baum in einer Mitteilung zitiert: „Daher freue ich mich auf die kommenden Aufgaben nach der Sommerpause.“

Baum hatte die Augsburger als Nachfolger von Sandro Wagner aus dem Tabellenkeller an die Schwelle zum Europacup geführt, die Spielzeit beendete der FCA auf dem neunten Platz (43 Punkte).

„Manuel hat im Herbst 2025 in einer schwierigen Phase gemeinsam mit dem Trainerteam den Turnaround geschafft. Mit einer starken Rückrunde haben wir zudem die drittbeste Bundesliga-Platzierung der FCA-Geschichte erreicht“, sagte Sportdirektor Benni Weber. Weber sieht daher eine „sehr gute Basis für eine gemeinsame erfolgreiche Zukunft.“

Bundesliga: Augsburg hält gesamtes Trainer-Team

Nach dem Saisonfinale waren auch aus der Mannschaft nur lobende Worte zu hören. Baum sei „ein feiner Mensch“ sowie „ein sehr, sehr guter Trainer“, sagte Michael Gregoritsch: „Ich glaube, die Leistungen auf dem Platz haben für sich gesprochen.“

Neben Cheftrainer Baum werden auch Alexander Frankenberger, Frank Fröhling und Felix Kling als Co-Trainer sowie Benedikt Brust als Spiel- und Videoanalyst weiterhin in diesen Funktionen für den FCA tätig sein.