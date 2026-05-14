Borussia Dortmund stattet Juwel mit Profivertrag aus

Borussia Dortmund bindet die nächste Personalie: Wie der BVB am Donnerstag bekannt gab, unterschreibt Top-Talent Mussa Kaba einen Profivertrag.
Profivertrag für BVB-Juwel
Zur genauen Laufzeit machte der BVB zunächst keine Angaben. Es handelt sich aber um einen „langfristigen Kontrakt“. Der U17-Nationalspieler soll nun Stück für Stück an das Profiteam herangeführt werden.
Book: „Werden ihm die nötige Zeit geben“
„Mussa besitzt enorme fußballerische Fähigkeiten und eine beeindruckende Physis. Mit seinen Anlagen zählt er zu den größten Talenten im deutschen Fußball. Wir trauen ihm den Sprung in unseren Profikader zu, werden ihm auf dem Weg dahin aber auch die nötige Zeit geben“, wird Sportdirektor Ole Book in der offiziellen Meldung zitiert.
Kaba kam 2018 zum BVB und durchlief die Dortmunder Nachwuchsmannschaften seit der U11. Bisher kam der Mittelfeldspieler speziell in der Jugend der Dortmunder zum Einsatz.
In dieser Saison lief der 17-Jährige auch erstmals für die U23 auf, wo er sechs Einsätze in der Regionalliga West hatte.
Kaba triumphiert mit BVB-Youngstern beim Premier League International Cup
Zudem stand er zweimal in der Dortmunder Startelf beim Premier League International Cup, einem Einladungsturnier, bei dem sich verschiedene internationale Zweitvertretungen messen. Das Turnier gewann der BVB am Dienstagabend mit einem 1:0-Sieg im Finale gegen Real Madrid.
„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Borussia Dortmund in mich setzt und werde auch in Zukunft weiter jeden Tag hart an mir arbeiten, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Ich bin stolz, das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen und möchte meinen Teil dazu beisteuern, dass der BVB erfolgreich ist“, sagte Kaba.