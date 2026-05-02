Bundesliga heute: Bayern - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2026 • 12:30 Uhr Der FC Bayern München empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den 1. FC Heidenheim in der Allianz Arena (Anstoß: Samstag, 2. Mai 2026, 15.30 Uhr). Für die Gäste markiert die Partie ein Meilenstein: Trainer Frank Schmidt bestreitet mit seinem Team das 100. Bundesligaspiel – bislang stehen 52 Niederlagen, 23 Siege und 24 Remis zu Buche.

Die Münchner haben eine nahezu makellose Bilanz gegen den FCH: Aus fünf Duellen holte der Rekordmeister vier Siege und erzielte im Schnitt 3,6 Tore pro Spiel – einen höheren Wert erreichen die Bayern historisch nur gegen Rot-Weiß Oberhausen (4,4).

Bayern – Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

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Mit 82 Punkten nach 31 Partien erlebt der FCB seine zweitbeste Bundesliga-Saison nach 2012/13. Das Team stellt mit 113 Treffern die beste Offensive der Ligageschichte und holte zuletzt den bereits achten Sieg nach Rückstand – eingestellter Bundesliga-Rekord. Leon Goretzka schwört die Mannschaft im Klubmagazin „51“ auf ein mögliches Triple ein und spricht von einem „wiedergekehrten Selbstverständnis“ wie 2020. Auf dem Platz trägt aktuell besonders Luis Díaz dazu bei: Der Kolumbianer steht bereits bei 15 Toren und 13 Assists, wurde nach seiner Gala in Paris von Experten wie Mats Hummels als „bester Mann auf dem Platz“ geadelt und hat sich von der einstigen C-Lösung zum Leistungsträger entwickelt.

Heidenheims Aufwärtstrend und soziale Initiative

Der Tabellenletzte reist mit nur einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen (zwei Siege, zwei Remis) an die Isar. Budu Zivzivadze trifft seit drei Partien in Serie – Vereinsrekord eingestellt. Dennoch liegen die Brenzstädter vier Punkte hinter Rang 16, ein Rückstand, der in der Drei-Punkte-Ära an den letzten drei Spieltagen noch nie aufgeholt wurde. Abseits des Rasens sorgte der FCH für positive Schlagzeilen: Die vom Klub organisierte DKMS-Registrierungsaktion zugunsten der an Leukämie erkrankten Freundin von Eren Dinkci verzeichnete 455 neue Spender und wurde vom Verein als „voller Erfolg“ gefeiert.

Statistikduell: Rekordoffensive gegen anfällige Abwehr

Mit Bayern-Angreifern wie Jamal Musiala – ligaweit führend mit 10,0 Strafraumaktionen pro 90 Minuten – sowie dem Offensivduo Díaz und Michael Olise (beide mindestens 13 Tore und 13 Assists) trifft die treffsicherste Offensive Europas seit 1931 auf die mit 66 Gegentoren geteilte Schwachstelle der Liga-Defensiven. Heidenheim kassierte in 31 Runden doppelt so viele Treffer wie der kommende Gegner erzielt hat. Bayern bestritt zudem bereits zwei Partien gegen den jeweiligen Tabellenletzten dieser Saison; nach einem 2:2 in Mainz droht erstmals seit 2006 eine Serie von zwei sieglosen Spielen gegen Schlusslichter – womit Kompanys Elf neben weiteren Rekorden auch eine historische Negativmarke im Blick behalten muss.

Wird FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCB gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen