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BVB mit "Aufstiegsgruß" für Schalke

BVB mit „Aufstiegsgruß“ für Schalke

Nach drei Jahren hat der FC Schalke am Samstagabend die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert. Während die Stimmung in der Veltins Arena explodierte, ließ die Antwort vom großen Erzrivalen aus Dortmund nicht lange auf sich warten.
Der FC Schalke 04 gewinnt 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf und macht damit den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt. Die Fans feiern den Erfolg entsprechend ausgelassen in Partystimmung.
Jakob Lüers
Nach drei Jahren hat der FC Schalke am Samstagabend die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert. Während die Stimmung in der Veltins Arena explodierte, ließ die Antwort vom großen Erzrivalen aus Dortmund nicht lange auf sich warten.

Borussia Dortmund hat dem FC Schalke 04 auf eine besondere Art zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga „gratuliert“. Nachdem die Königsblauen durch den 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend die Rückkehr ins Oberhaus klarmachten, schickte der BVB eine Grußbotschaft an den Erzrivalen.

Auf seinem X-Account postete der BVB ein Bild von einem kleinen Segelflieger, der ein schwarz-gelbes Banner hinter sich herzieht – Aufschrift: „Fast hätten wir euch vermisst.“ In der Beschreibung des Posts fand sich lediglich der Emoji eines Teleskops – zu lange konnte man die Schalker nicht sehen.

Nach Aufstieg: BVB stichelt gegen Schalke

Die klare Botschaft: Auch wenn die beiden Vereine aus dem Ruhrgebiet die vielleicht härteste Rivalität im deutschen Fußball haben und man sich insbesondere zahlreiche BVB-Fans am Schalker Misserfolg der vergangenen Jahre erfreut haben, dürfte man sich selbst bei Schwarz-Gelb ein klein wenig darüber freuen, dass es in der kommenden Saison wieder das Revierderby zwischen BVB und S04 geben wird.

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Das bisher letzte Aufeinandertreffen der Klubs stieg am 11. März 2023 auf Schalke und endete 2:2. Damals hatte Schalke noch in der Bundesliga gespielt – es ging für die Knappen jedoch als Aufsteiger sofort wieder runter in Liga zwei. Jetzt hat Schalke abermals den Sprung zurück in die Erstklassigkeit geschafft und will alles daran setzen, dass es nicht erneut bei nur einem einjährigen Abenteuer bleibt.

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