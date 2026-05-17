Diagnose da! Manuel Neuer muss vorerst kürzertreten

Philipp Heinemann 17.05.2026 • 13:21 Uhr Manuel Neuer muss vorerst kürzertreten - der FC Bayern gibt eine Diagnose zum Torhüter bekannt, der womöglich vor einem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft steht.

Der FC Bayern muss vor dem Finale im DFB-Pokal womöglich um einen Einsatz von Kapitän Manuel Neuer bangen. Der Torhüter leide an „muskulären Problemen in der linken Wade“, teilte der Rekordmeister nach dem letzten Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln mit.

Beim 5:1-Sieg war Neuer in der 60. Minute ausgewechselt worden. Nun müsse er „vorerst kürzertreten“, erklärten die Münchner in ihrer Mitteilung noch. Genauere Angaben zur möglichen Ausfalldauer machten sie nicht.

Fall Neuer: Verletzung könnte DFB-Comeback zunichte machen

Die Bayern treffen am 23. Mai im Pokal-Endspiel auf den VfB Stuttgart, es könnte das letzte Spiel seiner Saison sein.

Wie Sky berichtet, soll der eigentlich zurückgetretene Keeper aber auch noch bei der Weltmeisterschaft für Deutschland im Tor stehen.