Europas Bester: Goldener Schuh für Harry Kane

SID 26.05.2026 • 12:16 Uhr Harry Kane erhält den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen in Europa. Mit großem Vorsprung gewinnt der Torjäger des FC Bayern die Trophäe zum zweiten Mal nach 2024.

Harry Kane vom FC Bayern darf sich nach dem Gewinn der Meisterschale, des DFB-Pokals und der Torjägerkanone für den treffsichersten Schützen der Bundesliga über eine weitere Trophäe freuen.

Der Engländer erhält zum zweiten Mal nach 2024 den Goldenen Schuh für den erfolgreichsten Torschützen in Europa. In der Wertung der European Sports Media (ESM) belegte der 32-Jährige mit großem Vorsprung Platz eins vor Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid).

Goldener Schuh: Ex-Augsburger wird Vierter

Mit seinen 36 Ligatreffern und daraus resultierenden 72 Punkten lag Kane deutlich vor Haaland (27 Tore/54 Punkte) und Vorjahressieger Mbappé (25/50). Platz vier belegte der frühere Augsburger Dion Drena Beljo, dessen 31 Saisontreffer für Dinamo Zagreb allerdings nur mit dem Faktor 1,5 und damit 46,5 Punkten bewertet wurden. Für Tore in der Bundesliga gilt ebenso wie in den höchsten Spielklassen in England, Spanien, Italien und Frankreich der Faktor 2.

In den Top Ten taucht in Deniz Undav ein weiterer Spieler aus der Bundesliga auf. Der Nationalspieler vom VfB Stuttgart (19 Tore/38 Punkte) belegte Rang neun.