"Er hat mich fertiggemacht": Ex-Mitspieler stänkert gegen Mbappé

SPORT1 21.05.2026 • 17:29 Uhr Kylian Mbappé und Presnel Kimpembe haben viele Jahre lang gemeinsam bei Paris Saint-Germain gespielt. Nun erinnert sich der Verteidiger an diese Zeit – und kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Kylian Mbappé und Presnel Kimpembe waren über viele Jahre hinweg Weggefährten – sowohl in der französischen Nationalmannschaft als auch bei Paris Saint-Germain, wo sie sieben Spielzeiten lang gemeinsam spielten. Seit Mbappés Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2024 haben sich ihre Wege zumindest im Verein getrennt, doch die Wertschätzung füreinander ist geblieben.

Kimpembe, der inzwischen beim Qatar SC unter Vertrag steht, sprach im RMC-Format „Generation After“ offen über seinen früheren Mitspieler. Dabei ging es nicht nur um Glanzmomente, sondern auch um Alltagsdetails aus der Kabine.

Mit einem Lachen erinnerte sich der 30-Jährige an Mbappés Arbeit gegen den Ball: „Ich habe ihm immer gesagt, er hat mich fertiggemacht, wenn er nicht gelaufen ist. Aber Kylian ist zu stark mit seinen Antworten – der hat eine echte Schlagfertigkeit.“

Kimpembe: Mbappé „ist ein Leader

Dann wurde Kimpembe ernst. „Ich finde, Kylian ist ein Leader. Er hat es sowohl bei PSG als auch in der Nationalmannschaft gezeigt. Selbst in Madrid kann er die Mannschaft mitnehmen und sein Niveau anheben“, betonte der Verteidiger.