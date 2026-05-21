"Er hat mich fertiggemacht": Ex-Mitspieler stänkert gegen Mbappé

Kylian Mbappé und Presnel Kimpembe waren über viele Jahre hinweg Weggefährten – sowohl in der französischen Nationalmannschaft als auch bei Paris Saint-Germain, wo sie sieben Spielzeiten lang gemeinsam spielten. Seit Mbappés Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2024 haben sich ihre Wege zumindest im Verein getrennt, doch die Wertschätzung füreinander ist geblieben.
Ex-Mitspieler stänkert gegen Mbappé
Kimpembe, der inzwischen beim Qatar SC unter Vertrag steht, sprach im RMC-Format „Generation After“ offen über seinen früheren Mitspieler. Dabei ging es nicht nur um Glanzmomente, sondern auch um Alltagsdetails aus der Kabine.
Mit einem Lachen erinnerte sich der 30-Jährige an Mbappés Arbeit gegen den Ball: „Ich habe ihm immer gesagt, er hat mich fertiggemacht, wenn er nicht gelaufen ist. Aber Kylian ist zu stark mit seinen Antworten – der hat eine echte Schlagfertigkeit.“
Kimpembe: Mbappé „ist ein Leader
Dann wurde Kimpembe ernst. „Ich finde, Kylian ist ein Leader. Er hat es sowohl bei PSG als auch in der Nationalmannschaft gezeigt. Selbst in Madrid kann er die Mannschaft mitnehmen und sein Niveau anheben“, betonte der Verteidiger.
Auf die ausbleibende Krönung in der Champions League mit Mbappé angesprochen, räumte Kimpembe ein: „Wenn wir über die Champions League sprechen, hat es nicht das gegeben, wovon wir alle bei PSG geträumt haben. Aber: Kylian ist ein sehr großer Spieler. Nach dem, was in Madrid passiert ist, ist es eben so. Glück für PSG und leider für Real.“
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