FC Bayern: Auf dem Weg in eine Sackgasse?

Stefan Kumberger 08.05.2026 • 23:41 Uhr Alphonso Davies fällt aus – mal wieder. Die Verletzungsanfälligkeit des Kanadiers ist mittlerweile zu einem Diskussionsthema beim FC Bayern geworden. Das könnte Folgen haben.

Die Gewissheit kam mit etwas Verzögerung. Während Trainer Vincent Kompany am Freitagmittag noch nichts Näheres zur neuen Verletzung von Alphonso Davies sagte, sorgte die Mediendirektion des FC Bayern rund zweieinhalb Stunden später für Klarheit: Der Kanadier falle „mehrere Wochen“ aus, ließ der Verein ausrichten. Er habe sich am Muskel im hinteren linken Oberschenkel verletzt.

Für Davies stellt dies das Saison-Aus dar, schließlich läuft die aktuelle Spielzeit nicht mehr lange. Es steht sogar im Raum, dass er die Weltmeisterschaft verpassen könnte. Der kanadische Verband teilte immerhin mit, dass man alles dafür tue, den Star der Mannschaft rechtzeitig fit zu bekommen.

Bayern-Star Davies: Teuer und häufig verletzt

Der erneute Ausfall kommt zur Unzeit – für Davies, aber auch den FC Bayern. Bereits vor der Blessur betrachtete man hinter den Kulissen des Vereins die Verletzungsanfälligkeit mit Stirnrunzeln.

Angesichts des fürstlichen Gehalts von geschätzten 15 Millionen Euro, das durch Prämien bis zu 20 Millionen erreichen kann, ist der 25-Jährige einigen Verantwortlichen mittlerweile zu teuer. Dieses Geraune könnte jetzt lauter werden.

Zur Erinnerung: Seit seiner Vertragsverlängerung im Februar 2024 war Davies siebenmal verletzt.

Auch in den Jahren davor fehlte er häufig. Während man ihm in der Führungsriege wegen seines Kreuzbandrisses im März 2024 keinen Vorwurf macht, sieht das gerade bei den Verletzungen im Nachgang anders aus – hier ist der Profifußball ein hartes und wenig zimperliches Geschäft, beim FC Bayern sowieso.

Schlechte Nachricht für Bayern-Star?

Kein Wunder also, dass Davies nicht mehr als unverkäuflich gilt (SPORT1 berichtete bereits Mitte April). Doch sollte es wirklich konkret werden, könnte das sowohl den Verein als auch den Spieler in eine Sackgasse führen.

Potenzielle Abnehmer-Klubs wissen natürlich auch um die Verletzungsanfälligkeit des Stars. Zudem können wohl nur wenige ein ähnliches Gehalt bieten.