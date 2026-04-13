Alphonso Davies beim FC Bayern nicht mehr unverkäuflich!

Jakob Lüers , Stefan Kumberger 13.04.2026 • 21:58 Uhr Der FC Bayern musste lange um eine Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies kämpfen. Etwas mehr als ein Jahr später ist der Kanadier zumindest nicht mehr unverkäuflich.

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern ist trotz eines langfristigen Vertrages nicht in Stein gemeißelt.

Nach Informationen von SPORT1 steht der 25-Jährige klubintern unter Beobachtung – jedoch in erster Linie in der sportlichen Führungsetage. Trainer Vincent Kompany gilt nach wie vor als großer Fan des Spielers, er hatte sich im vergangenen Jahr auch für einen Verbleib starkgemacht.

Davies hat seinen Vertrag erst im Februar 2025 verlängert. Die Bayern hatten lange und hart (Stichwort Handgeld) um eine neuerliche Unterschrift des Kanadiers gekämpft. Und doch ist er heute nicht mehr unverkäuflich.

Verletzungen werfen Davies nach Vertragsverlängerung zurück

Wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte? Zum einen ist das Verhältnis von Preis und Leistung beim Verteidiger in den vergangenen Monaten ins Wanken geraten, auch wenn man ihm das nicht ankreiden kann.

Rund 15 Millionen Euro plus Boni verdient Davies beim FC Bayern inzwischen pro Jahr, doch nach Unterzeichnung des teuren Vertrags fehlte er immer wieder verletzungsbedingt. Auf der Linksverteidigerposition muss Kompany vermehrt Alternativen finden.

Im März 2025 hatte sich Davies bei der kanadischen Nationalmannschaft das Kreuzband gerissen und war mehrere Monate lang ausgefallen – doch auch nach seinem Comeback hat der 25-Jährige Schwierigkeiten, über einen längeren Zeitraum fit zu bleiben: Zuletzt musste Davies wegen eines Muskelfaserrisses sowie wiederholter Oberschenkelprobleme kürzer treten.

In den vergangenen drei Spielzeiten verpasste er insgesamt 56 Bayern-Partien. Zum Vergleich: In Davies‘ ersten drei Jahren in München waren es gerade mal 13 gewesen.

Marktwert von Bayern-Star drastisch gesunken

Auf der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung Ende Mai soll daher unter anderem über den Kanadier beraten werden, wie auch der kicker berichtete. Die Bayern befinden sich nach SPORT1-Informationen in einer finanziellen Lage, in der sie sich jedes ernstzunehmende Angebot für den Linksverteidiger zumindest anhören würden.

Ob sich aktuell, auch in Anbetracht des üppigen Gehalts, tatsächlich ein Abnehmer finden ließe, ist offen. Davies‘ Vertrag in München läuft noch vier Jahre, zuletzt wurde vor allem Manchester United ein Interesse am Linksverteidiger nachgesagt.

Der Marktwert des Kanadiers ist inzwischen auf 45 Millionen Euro gesunken – zu Höchstzeiten hatte dieser laut transfermarkt.de bei 80 Millionen gelegen.