FC Bayern: Kahn rechtfertigt Deal aus Zeit als Boss

Moritz Pleßmann 17.05.2026 • 20:47 Uhr Oliver Kahn ist voller Lob für Leon Goretzka, der sich vom FC Bayern verabschiedet. Einen Deal aus seiner Zeit als Bayern-Boss verteidigt der frühere Torhüter.

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern nach acht Jahren und war dementsprechend auch im SPORT1 Doppelpass Thema. Sein ehemaliger Boss Oliver Kahn lobte den 31-Jährigen in der Sendung – und rechtfertigte einen Deal aus damaligen Zeiten.

Denn: Im September 2021 hatte Kahn als Vorstandsvorsitzender gemeinsam mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Vertragsverlängerung von Goretzka bis zu diesem Jahr eingetütet. Auf die Frage, wie er dessen Abschied wahrnehme, antwortete Kahn zunächst nicht, sondern erinnerte an negative Stimmen: „Uns habt ihr ja noch kritisiert damals.“

Als SPORT1-Moderator Florian König die Vermutung äußerte, die Bayern hätten Goretzka „zu teuer verlängert“, konterte Kahn: „Das waren aus meiner Sicht marktkonforme Bedingungen.“

Der frühere Weltklasse-Keeper argumentierte: „Weil er ein absoluter Charakter in der Mannschaft und wichtig ist. Weil er hier und da Leaderqualitäten hat und sie zeigt, weil er einer ist, der unter großem Druck auch abliefern kann.“ Gemeinsam mit den Bayern gewann Goretzka unter anderem die Champions League und siebenmal die Deutsche Meisterschaft.

Goretzka? „Solche Jungs willst du halten“

Unumstrittener Stammspieler war der gebürtige Bochumer aber nicht. Auch diese schwierigen Situationen, in denen er weniger Spielzeit bekam oder auf der Bank saß, habe Goretzka immer angenommen und sich selbstkritisch gezeigt, fuhr Kahn fort.

„Und solche Jungs, die auch hier“, begann der 56-Jährige, während er auf sein Herz zeigte, „den FC Bayern in sich tragen. Solche Jungs willst du einfach halten. Er hat gezeigt, was er für ein großartiger Kerl ist“, lobte Kahn.

Gefragt, ob er Goretzka behalten würde, wenn er aktuell noch Bayern-Boss wäre, meinte Kahn: „Ich weiß ja jetzt nicht, was jetzt in den Gesprächen stattgefunden hat, was Leon wirklich gewollt hat. Deswegen ist das jetzt schwer einzuschätzen. Aber klar, wenn es die Möglichkeit gibt, so einen Charakter wie Leon in der Mannschaft zu haben, sollte man schon alles versuchen.“

Goretzka-Zukunft noch unklar

Wie es für Goretzka nach der Saison weitergeht, ist derzeit noch unklar. „Ich habe mich nicht wirklich entschieden – falls es so rüberkommt“, gab der Mittelfeldspieler nach dem Sieg am 34. Spieltag gegen den 1. FC Köln am Sky-Mikrofon zu Protokoll.