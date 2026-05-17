Was folgt auf den Bayern-Abschied? Leon Goretzka nennt den Stand

Conrad Fröhlich 17.05.2026 • 11:38 Uhr Leon Goretzka wurde bei seinem letzten Heimspiel für den FC Bayern emotional verabschiedet. Doch wie geht es nach der Saison für ihn weiter?

Es waren emotionale Momente, die Leon Goretzka bei seinem letzten Spiel für den FC Bayern erlebte. Nach dem 5:1-Sieg gegen Köln äußerte sich der scheidende Mittelfeldspieler zu seiner Zukunft.

„Ich habe mich nicht wirklich entschieden – falls es so rüberkommt“, gab der Ex-Bochumer am Sky-Mikrofon zu Protokoll. Bei der Vereinsauswahl möchte Goretzka auf sein Herz hören: „Ich will auf etwas 100 Prozent Bock haben. Ich mache mir da keinen Stress. Ich warte, dass dieses Gefühl entsteht.“

Wechselt Goretzka zur AC Milan?

Der torgefährliche Mittelfeldallrounder wurde in den vergangenen Wochen immer mal wieder mit der AC Milan in Verbindung gebracht. Der Tabellenvierte der Serie A, der aktuell um einen Champions-League-Platz kämpft, soll seine Fühler ausgestreckt haben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gab es bereits intensiven Kontakt zwischen dem Topklub und der Spielerseite. Im Raum steht offenbar ein Dreijahresvertrag mit einem Grundgehalt von fünf Millionen Euro.

Gerade bei den Fans genoss Goretzka eine hohe Wertschätzung, als Abschiedsgeschenk bekam er von der Münchner Südkurve einen Schal überreicht. Daraufhin feierte der 31-Jährige mit dem FCB-Anhang und richtete ein paar Dankesworte an die Südkurve.

Krönt Goretzka seine Bayern-Zeit mit dem DFB-Pokal?

Im gleichen Zug machte er mit dem Megafon vor den Fans deutlich, dass die Saison natürlich noch nicht vorbei ist. Denn bei aller Zukunftsplanung soll der Fokus dem DFB-Pokalfinale in Berlin gelten. Dort trifft der deutsche Rekordmeister am kommenden Samstag auf den VfB Stuttgart (20 Uhr, im SPORT1-Liveticker).