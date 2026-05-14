FC Bayern: Millionenzahlung wegen Urbig?

Maximilian Huber 14.05.2026 • 15:23 Uhr Jonas Urbig darf sich berechtigte Hoffnungen machen, Teil des deutschen WM-Kaders zu sein. Verhilft Bundestrainer Julian Nagelsmann dem 1. FC Köln zu einer Finanzspritze?

Mit starken Leistungen wie zuletzt beim 1:0-Sieg des FC Bayern in Wolfsburg hat Torhüter Jonas Urbig seine Qualitäten untermauert. Als Teil des deutschen Torhüter-Gespanns zeichnet sich eine Teilnahme an der Fußball-WM in wenigen Wochen ab; Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Bayern-Keeper in der zurückliegenden Länderspielperiode im März für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Auch deshalb darf sich der 1. FC Köln, Urbigs Ex-Klub, nun offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine kleine Finanzspritze machen. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, erhalten die Domstädter vom FC Bayern München eine Bonuszahlung von über einer Million Euro, sollte Urbig sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft feiern.

Deal kann wohl auf bis zu 15 Millionen Euro ansteigen

Diese Zusatzzahlung ist dem Bericht zufolge Teil einer Transfervereinbarung zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Kölnern, die beide Klubs im Januar 2025 getroffen haben.

Urbig war damals für eine Grundablöse von sieben Millionen Euro vom FC nach München gewechselt, durch Boni könnte der Deal in Zukunft auf bis zu 15 Millionen Euro anwachsen. Darüber hinaus habe sich Köln eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

Basler fordert Urbig im deutschen WM-Tor

Nagelsmann präsentiert seinen 26-köpfigen WM-Kader am 21. Mai. Urbig war im März neben Oliver Baumann und Alexander Nübel nominiert worden. SPORT1-Experte Mario Basler forderte zuletzt den jungen Keeper gar als Nummer eins bei der WM. „Wenn ich mir die Form aktuell anschaue, dann muss Jonas Urbig bei der WM im Tor stehen“, sagte er in seinem Podcast „Basler ballert“.