Basler über Jonas Urbig: "Dann muss er bei der WM im Tor stehen"

Niklas Senger 11.05.2026 • 21:32 Uhr Fährt Jonas Urbig mit zur WM 2026? Mario Basler hat eine klare Meinung und stellt dem Bayern-Schlussmann sogar Größeres in Aussicht.

Genau einen Monat vor dem Auftakt zur Weltmeisterschaft 2026 beschäftigt Fußball-Deutschland die Frage, wer beim DFB-Team zwischen den Pfosten stehen und damit die Nachfolge von Manuel Neuer antreten wird.

„Ich würde mir wünschen, dass Julian Nagelsmann endlich mal aus der Versenkung rauskommt und klar sagt: Das ist meine Nummer eins“, forderte SPORT1-Experte Mario Basler in der aktuellen Folge des Podcasts Basler ballert.

Nagelsmann legte sich auf Baumann fest

Zwar hatte sich Nagelsmann erst Ende März eindeutig festgelegt und klar gesagt: „Oli (Oliver Baumann; Anm. d. Red.) ist unsere Nummer eins, Alex (Alexander Nübel; Anm. d. Red.) ist unsere Nummer zwei.“ Basler hingegen hat einen anderen Kandidaten auserkoren.

„Wenn ich mir die Form aktuell anschaue, dann muss Jonas Urbig bei der WM im Tor stehen“, meinte Basler und lobte den Torhüter des FC Bayern: „Der Junge performt seit Wochen auf höchstem Niveau, hat Drucksituationen bestanden und strahlt für sein Alter eine unglaubliche Ruhe aus.“

Basler: „Als spiele er schon zehn Jahre Bundesliga“

Urbig war im Winter der vergangenen Saison vom 1. FC Köln zum Rekordmeister gewechselt und fungiert seither als zuverlässige Vertretung für Routinier Neuer. Insgesamt kam der 22-Jährige bisher für die Bayern saisonübergreifend 30-mal zum Einsatz, kassierte 37 Gegentore und hielt zehnmal die Null.

„Wir reden seit Wochen nur darüber, dass junge Spieler ihre Chance bekommen müssen. Dann musst du das irgendwann auch mal machen. Und zwar nicht nur bei Feldspielern wie Lennart Karl und Said El Mala„, sagte Basler: „Warum soll ein junger Torwart nicht auch Deutschlands Nummer eins werden?“

Besonders angetan zeigte sich Basler von der mentalen Stärke des Youngsters: „Der Junge hat keine Angst. Das siehst du sofort. Der spielt, als hätte er schon zehn Jahre Bundesliga hinter sich. Genau solche Typen brauchst du bei einem Turnier.“

DFB-Team: Basler sieht Urbig „ganz klar“ vorne

Basler sieht Urbig „ganz klar“ vor Bayern-Leihgabe Nübel. Zudem sei Hoffenheims Baumann „erfahren genug, um auch als Nummer zwei wichtig für die Mannschaft zu sein“.

Darüber hinaus zeigte sich Basler überzeugt, dass Urbig „früher oder später sowieso die Nummer eins“ werde. Deshalb solle man „jetzt auch im DFB-Team den nächsten Schritt gehen“.