FC Bayern: Thomas Müller sieht Olise vor Kane

Christopher Mallmann 29.05.2026 • 23:49 Uhr Bayern-Urgestein Thomas Müller sieht Michael Olise für die Weltfußballer-Kür eher geeignet als Harry Kane. Der 36-Jährige liefert eine passende Erklärung.

Harry Kane oder Michael Olise? Wer hat einen möglichen Weltfußballer-Titel mehr verdient – oder anders gefragt: Wer kommt eher infrage?

Geht es nach Bayern-Urgestein Thomas Müller, fällt die Wahl auf Letzteren.

„Grundsätzlich ist Harry mit seinen Abschlussqualitäten und seinen Stürmerqualitäten der beste Stürmer, den ich aktuell sehe. Das ist ein sehr breites Spektrum an Qualität, aber er ist trotzdem kein Spieler, der vier Leute ausspielen kann“, erklärte Müller im Podcast „Bayern-Insider“ mit Journalist Christian Falk.

Müller: „Gehört immer dazu“

Der Gedanke des 36-Jährigen: „Für mich kommt beim Weltfußballer die B-Note fast mehr zum Tragen. Also du brauchst beides: A- und B-Note. Aber dieses künstlerische Element – das gehört für mich bei der Weltfußballer-Geschichte immer mit dazu.“

Deswegen sei Kane zwar „wichtiger, aber wenn es um eine Weltfußballer-Wahl gehen würde, dann geht es um Spieler wie Michael, weil da dieses Tänzerische, Leichtfüßige dabei ist. Das kannst du nicht lernen.“

Der Ballon d’Or wird am 26. Oktober in London vergeben. Zu den Favoriten zählen neben dem Vorjahressieger Ousmane Dembélé auch die Bayern-Stars Kane und Olise.

WM entscheidend für Ballon d’Or

Beide Offensivstars wirken auch bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit – Kane für England und Olise für Frankreich. Der Ausgang des Turniers könnte auch bei der Ballon-d’Or-Wahl entscheidend sein.