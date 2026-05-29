Thomas Müller: "Also ich würde zu Bayern gehen"

Julius Schamburg 29.05.2026 • 19:48 Uhr Anthony Gordon steht kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona - der FC Bayern geht offenbar leer aus. Thomas Müller hätte an Gordons Stelle anders entschieden.

Thomas Müller hat sich überrascht gezeigt, dass Anthony Gordon kurz vor einem Transfer zum FC Barcelona steht und demnach nicht zum FC Bayern wechselt.

„Klappt nicht?“, wunderte sich Müller im Podcast „Auf ein Bier“ mit Christian Falk, als die Personalie Gordon thematisiert wurde.

Anthony Gordon: Barca sticht Bayern aus

„Wenn Barcelona kommt und der FC Bayern. Was ist dann ausschlaggebend, dass der Gordon nicht zu uns kommt?“, fragte Müller durchaus überrascht nach.

Dass die Palmen oder das Meer den 25-Jährigen überzeugt haben, kann sich Müller „nicht vorstellen“. Vielmehr geht es wohl um das Geld.

Die Katalanen haben die Münchner im Werben um den englischen Stürmer offenbar ausgestochen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat Newcastle United ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus 10 Millionen Boni akzeptiert.

Der FC Bayern sei zu diesem Preis nicht bereit gewesen, vermelden diverse englische Transferexperten. Die Obergrenze hätte demnach bei 60 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler gelegen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Müller: „Also ich würde zu Bayern gehen“

Müller erklärte außerdem, was Gordon in Barcelona unter dem ehemaligen Bayern-Coach und Bundestrainer Hansi Flick erwarten kann: „Ich kenne Hansi Flick sehr gut. Es macht echt Spaß, unter ihm zu spielen, sowohl von der Menschenführung als auch vom Spielstil.“ Man habe gesehen, „wie viel Spaß die Jungs auf dem Platz haben“.