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FC Bayern schafft Klarheit bei Alexander Nübel

Bayern schafft Klarheit bei Nübel

Der FC Bayern München plant für die Saison 2026/27 ohne Alexander Nübel. Das bestätigt Sportdirektor Christoph Freund.
Alexander Nübel, der aktuell an Stuttgart verliehen ist, hat einen bis 2030 gültigen Vertrag beim FC Bayern - wie hoch stehen die Chancen, ihn bald wieder in München zu sehen?
Stefan Kumberger, Maximilian Huber
Der FC Bayern München plant für die Saison 2026/27 ohne Alexander Nübel. Das bestätigt Sportdirektor Christoph Freund.

Alexander Nübel wird in der kommenden Saison 2026/27 nicht zum Kader des FC Bayern München gehören. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 5:1-Sieg der Münchner gegen den 1. FC Köln.

„Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind“, sagte der Österreicher auf SPORT1-Nachfrage. Der FC Bayern sei sehr zufrieden mit seinem Torhüter-Gespann um Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich. „Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan.“

Nübel steht bei Bayern noch bis 2030 unter Vertrag

Nübel wechselte im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 nach München und absolvierte gerade einmal vier Pflichtspiele für den Klub. Zwei Jahre lang spielte der Torhüter auf Leihbasis für AS Monaco, seit 2023 ist Nübel an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

In München steht der 29-Jährige noch bis 2030 unter Vertrag, seine Zukunft ist offen. Erst vor wenigen Tagen hatte der FC Bayern mit seinen Torhütern Manuel Neuer und Sven Ulreich bis Sommer 2027 verlängert.

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