FC Bayern schafft Klarheit bei Alexander Nübel

Stefan Kumberger , Maximilian Huber 16.05.2026 • 20:37 Uhr Der FC Bayern München plant für die Saison 2026/27 ohne Alexander Nübel. Das bestätigt Sportdirektor Christoph Freund.

Alexander Nübel wird in der kommenden Saison 2026/27 nicht zum Kader des FC Bayern München gehören. Das bestätigte Sportdirektor Christoph Freund nach dem 5:1-Sieg der Münchner gegen den 1. FC Köln.

„Wir hatten einen Austausch mit seinem Management und auch Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind“, sagte der Österreicher auf SPORT1-Nachfrage. Der FC Bayern sei sehr zufrieden mit seinem Torhüter-Gespann um Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich. „Wir gehen mit dem Torwart-Trio in die nächste Saison, das ist der Plan.“

Nübel steht bei Bayern noch bis 2030 unter Vertrag

Nübel wechselte im Sommer 2020 vom FC Schalke 04 nach München und absolvierte gerade einmal vier Pflichtspiele für den Klub. Zwei Jahre lang spielte der Torhüter auf Leihbasis für AS Monaco, seit 2023 ist Nübel an den VfB Stuttgart ausgeliehen.