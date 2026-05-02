Kommt Kathleen Krüger vom FC Bayern? HSV-Direktor reagiert

Philipp Heinemann 02.05.2026 • 15:22 Uhr Die Spekulationen halten sich seit Tagen, jetzt spricht auch ein Verantwortlicher des HSV über die Personalie Kathleen Krüger. Von einer Bestätigung kann keine Rede sein.

Mit Claus Costa hat sich nun auch ein Verantwortlicher des Hamburger SV zu den anhaltenden Spekulationen um Kathleen Krüger geäußert. Der Direktor Profifußball drückte dabei seine Wertschätzung aus, wollte einen bevorstehenden Transfer aber nicht bestätigen.

„Das ist nicht meine Entscheidung und das kann ich auch nicht final beurteilen“, erklärte Costa vor dem Auswärtsspiel des HSV in Frankfurt (JETZT im Liveticker) am Sky-Mikrofon zunächst.

Dann sagte Costa weiter: „Ich kann nur sagen: Ich kenne Kathleen, ich schätze Kathleen. Es gab viele Kandidaten, die in den vergangenen Wochen medial gespielt wurden. Ich habe immer das Gleiche gesagt: Das ist nicht mein Entscheidungsbereich. Dementsprechend lassen wir uns mal überraschen.“

Bayern bestätigt Krüger-Verhandlungen mit HSV

Krüger, langjährige Mitarbeiterin des FC Bayern, soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge neue Sportvorständin in Hamburg werden. Münchens Sportdirektor Christoph Freund hatte jüngst zumindest bestätigt, dass die ehemalige Fußballerin, die derzeit als „Leiterin Organisation und Infrastruktur“ tätig ist, mit dem HSV verhandelt.

Die 40-Jährige und Costa kennen sich aus gemeinsamen Manager-Lehrgängen. Wie konkret die Verhandlungen zwischen Krüger und dem HSV verlaufen, bleibt unklar. „Das ist nicht mein Kompetenzbereich, das liegt im Bereich des Aufsichtsrats. Die Anzeichen verdichten sich, aber zu bestätigen ist vor allem von meiner Seite nichts“, sagte Costa.

Zuletzt war berichtet worden, dass er mit der Ankunft von Krüger die Verantwortung für die Transfergeschäfte der Rothosen übernehmen würde. Dazu sagte der Ex-Profi: „Die Frage kann ich dann beantworten, wenn der Verein und der Aufsichtsrat eine Entscheidung getroffen haben. Bis dahin sind das Spekulationen. Wir werden ganz sicher keine Aufgaben verteilen, wenn noch keine Entscheidung getroffen ist.“