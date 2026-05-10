Kompany warnt Davies: "Angst ist der größte Feind"

Felix Kunkel 10.05.2026 • 11:20 Uhr Alphonso Davies steht dem FC Bayern nach seiner Verletzung in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Trainer Vincent Kompany spricht über mentale Hürden auf dem Weg zurück – auch mit Blick auf die WM.

Nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus von Alphonso Davies hat Bayern-Trainer Vincent Kompany über die Situation des kanadischen Nationalspielers gesprochen.

“Körperlich mache ich mir keine Sorgen. Er wird zurückkommen, das wird alles wieder gut sein“, zeigte sich der Chefcoach auf der Pressekonferenz nach dem 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg zuversichtlich.

Dennoch gab Kompany zu bedenken: „Mental ist es unheimlich schwierig und es sind manchmal nicht die ganz großen Verletzungen, die schwierig sind. Es sind diese kleineren Verletzungen, die immer wieder zurückkommen, wo du manchmal mental noch einen extra Tick bekommst.“

FC Bayern: Droht Davies sogar das WM-Aus?

Wie die Münchner am Freitag mitteilten, fällt Davies mit einer Verletzung am Muskel im hinteren linken Oberschenkel „mehrere Wochen“ aus. Der Linksverteidiger hatte in dieser Saison zunächst lange wegen eines Kreuzbandrisses gefehlt. Nun steht sogar im Raum, dass er die Weltmeisterschaft verpassen könnte.

Dahingehend erklärte Kompany: „Er muss jetzt ganz schnell wieder den Knopf umdrehen. Schauen wir mal, was passiert Richtung WM. Es gibt keinen anderen Weg und wir helfen, wir unterstützen.“

Manche Spieler könnten „den Knopf“ bereits nach 24 Stunden wieder umdrehen, „bei manchen dauert es ein bisschen länger“, meinte der Bayern-Trainer im Zusammenhang mit Davies.

Kompany: „Angst ist der größte Feind“

Eine wichtige Botschaft gab er dem Kanadier abschließend mit auf den Weg: „Man darf keine Angst haben. Angst ist der größte Feind von Spielern, die oft in einem Verletzungskreis sind.“