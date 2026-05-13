Kovac über Brandt-Vergleich: "Viele haben mich ausgelacht"

Maximilian Huber 13.05.2026 • 09:38 Uhr Niko Kovac hob Julian Brandt einst auf eine Stufe mit Florian Wirtz und Jamal Musiala. Zurückrudern will der BVB-Coach von seiner Aussage nicht, vielmehr untermauert er die Qualitäten von Brandt.

Niko Kovac hat einmal zu seinem vielzitierten Vergleich um Julian Brandt Stellung bezogen und die Qualitäten des Offensivspielers angepriesen.

Kovac hatte im Februar 2025 vor einem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (0:2) betont, dass sein Spielmacher Brandt „irgendwo in der Range“ der beiden Jungstars Florian Wirtz und Jamal Musiala unterwegs sei. Ein Vergleich, der Kovac bis heute verfolgt.

„Viele haben mich ja für den Vergleich ein bisschen ausgelacht, aber ich kenne Jule schon sehr lange und weiß, welche Fähigkeiten er gerade mit dem Ball hat“, sagte Kovac jüngst im Bild-Podcast „Phrasenmäher“. Kovac führte aus: „Und wenn man sich seine Quoten anschaut, wären wir ohne ihn mit Sicherheit nicht dort gelandet, wo wir gerade stehen.“

Kovac huldigt Brandt

Hinter dem FC Bayern ist Borussia Dortmund Vizemeister in der Bundesliga. Sieben Tore und vier Vorlagen steuerte Brandt in der laufenden Bundesliga-Saison bei, dennoch trennen sich im Sommer die Wege. Der 30-Jährige verlässt den BVB nach Vertragsende und sucht eine neue Herausforderung.