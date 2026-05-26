Nach dem Abstieg entlädt sich die ganze Wut

Lukas Rott , Niklas Trettin 26.05.2026 • 06:20 Uhr Nach der verpassten Chance auf den Klassenerhalt in der Bundesliga waren Wut und Frust beim VfL Wolfsburg riesig. Ein Spieler hat das besonders deutlich gezeigt.

Der bitterste Tag der Vereinsgeschichte hinterließ auch an der Tür zur Gästekabine Spuren. Im dortigen Glas war ein tiefer Riss zu sehen. Nach dem ersten Abstieg aus der Bundesliga herrschte beim VfL Wolfsburg Wut und Frust.

Jeanuel Belocian hat seinen Gefühlen freien Lauf gelassen und nach dem Abpfiff eine Tür, die zum Kabinentrakt der Niedersachsen führte, mit einem Tritt zertrümmert. Das dadurch gesprungene Glas wurde kurze Zeit später notdürftig mit Panzertape überklebt.

So reagierte Hecking auf den Wolfsburg-Abstieg

„Wenn man absteigt, tut es weh“, sagte Trainer Dieter Hecking: „Die Enttäuschung ist auch bei mir groß, weil wir hatten eine sehr intensive Zeit in den letzten neun bis zehn Wochen. Wir haben alles versucht und auch die Spieler haben alles investiert, um den Klassenerhalt zu schaffen.“

Letztlich hänge „es eben an einer einzigen Situation, ob du drinbleibst oder absteigst. Dann hat das Spiel eine Wendung genommen, die wir nicht haben wollten“, führte Hecking aus und spielte damit auf die frühe Gelb-Rote Karte von Joakim Maehle (14.) an. Die zweite Gelbe Karte sei zwar „unstrittig“. Bei der ersten Verwarnung monierte der 61-Jährige allerdings fehlendes „Fingerspitzengefühl“ von Schiedsrichter Felix Zwayer.

Wolfsburg: In der Kabine sind „Tränen“ geflossen

Er habe „eine komplett andere Bewertung“ dieser Szene, so Hecking. Maehle werde „dreimal attackiert, dann kommen drei Mann auf ihn zu und wenn das keine Tätlichkeit ist von Bilbija, dann können wir auch aufhören. Das können wir auch monieren, aber es ist müßig.“ Das Spiel sei „entschieden“ und man müsse Paderborn zum Aufstieg gratulieren.

Was der erste Absturz in die Zweitklassigkeit nach 29 Jahren für seine eigene Zukunft bedeutet, ließ der Coach offen. „Bei mir ist auch erstmal die Enttäuschung, dass wir es nicht geschafft haben. Man wird es die nächsten ein, zwei Tage mal sacken lassen müssen und dann sicherlich mal sprechen“, so Hecking.

Man müsse nun erstmal „mit der Enttäuschung klarkommen und dann wieder aufstehen“, sagte Aufsichtsratsmitglied Diego Benaglio. In der Kabine seien „Tränen“ geflossen.

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