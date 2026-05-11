Nowitzki brachte Aytekin zum Nachdenken

Niklas Senger 11.05.2026 • 11:48 Uhr Deniz Aytekin wird seine Karriere als Schiedsrichter beenden. Der 47-Jährige erinnert sich an einen besonderen Moment mit NBA-Legende Dirk Nowitzki, der langfristig zu seinem Rücktritt führen sollte.

Für Deniz Ayketin ist am kommenden Wochenende Schluss: Der Schiedsrichter wird seine Karriere beenden und hat sich trotz der Aufhebung der Altersgrenze von 47 Jahren für einen Rücktritt entschieden. Ein Grund dafür was auch Dirk Nowitzki. Im Interview mit dem kicker erzählte Aytekin eine besondere Anekdote.

„Dirk Nowitzki ist nur ein paar Wochen älter als ich“, erklärte der 47-Jährige und erinnerte sich: „Vor einiger Zeit habe ich ein Benefizspiel in Frankfurt gepfiffen. Nowitzki steht da traditionell im Tor, und es war das absolut einzige Mal in meiner Karriere, dass man mir vor dem Spiel gesagt hat: ‚Du musst einen Elfmeter geben.'“

Natürlich, damit Gastgeber Nowitzki selbst vom Punkt antreten konnte. Trotz aller „Unparteilichkeit“ habe Aytekin es schließlich auch geschafft, einen Elfmeter zu geben. Im Anschluss spielten sich dann Bilder ab, die den zweimaligen Schiedsrichter des Jahres zum Rücktritt bewegen sollten.

„Was mich wirklich tief berührt und sehr nachdenklich gestimmt hat, war der beschwerliche Weg von Dirk Nowitzki vom Tor bis zum Elfmeterpunkt. Mir war klar, selbst bei einem Ausnahmesportler wie ihm sieht man irgendwann, wie viele Jahre Hochleistungssport im Körper stecken“, meinte Aytekin. „Da habe ich für mich gedacht: Ich möchte aufhören, solange ich mich noch wirklich gut bewege. Noch kann ich das.“

Nowitzki haderte mit spätem Karriereende

Nowitzki hatte 2019 seine NBA-Karriere im Alter von 40 Jahren beendet, nachdem er knapp zwei Jahrzehnte in der besten Basketball-Liga der Welt verbracht hatte. Im Podcast Einfach mal Luppen von Toni und Felix Kroos schilderte er vor einigen Jahren: „Bewegen kann ich mich nicht mehr viel“.