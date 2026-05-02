"Olise saß einfach schlafend im Auto"

Philipp Heinemann 02.05.2026 • 11:55 Uhr Kuriose Anekdote zu Michael Olise: Der Superstar des FC Bayern verpasste früher oft den Trainingsbeginn, weil er schlafend im Auto saß. Sein Ex-Trainer hat nur eine mögliche Erklärung, warum dieser nicht bei einem englischen Topklub gelandet war.

Michael Olise hat bei einem seiner Ex-Klubs oft den Trainingsbeginn verpasst, weil er noch schlafend im Auto saß – diese amüsante Anekdote brachte nun ein ehemaliger Trainer des französischen Superstars vom FC Bayern ans Licht.

„Jeden Morgen, als ich zum Trainingsgelände kam, saß Michael einfach schlafend in seinem Auto“, erzählte Mark Bowen im ZDF-Format Bolzplatz. Er trainierte Olise beim FC Reading, wo diesem der Sprung in den Profifußball gelang.

Warum Olise, über dessen Privatleben nur wenig bekannt ist, schlafend im Auto saß?

Es hatte mit seiner Wohnsituation zu tun. Er lebte damals noch bei seiner Familie in London – wo der Berufsverkehr täglich zahllose Menschen auf die Geduldsprobe stellt.

Olise-Kollegen wundern sich

„Er meinte dann, er wollte nicht im Verkehr stecken bleiben und nicht zu lange im Auto sitzen. Er war vielleicht schon um 5.30 Uhr morgens losgefahren, um pünktlich zum Training zu erscheinen“, erklärte Bowen.

Der heutige Sportdirektor des englischen Fünftligisten Forest Green Rovers erzählte weiter, dass Olise „dann auf dem Trainingsgelände ankam und tief und fest hinter dem Lenkrad einschlief“.

Das Problem: Das Nickerchen fiel schnell auf: „Wenn dann um 9 Uhr das Training begann, kamen die erfahrenen Spieler zu mir und fragten: ‚Wo ist Michael? Warum ist er zu spät?‘ Und ich sagte: ‚Leute, er kommt vielleicht zu spät zum Training, aber während ihr noch im Bett lagt, war er schon auf dem Parkplatz in seinem Auto‘.“

Bei dem heutigen Topstar habe es sich eben noch um einen „jungen Kerl“ gehandelt, und der „ist halt eingeschlafen. Man musste an sein Fenster klopfen und ihn zum Training rufen“, meinte Bowen.

Bayern-Star „zu selbstsicher“ für Chelsea, Arsenal und ManCity?

Dass ein so talentierter Spieler wie Olise überhaupt bei einem damaligen Zweitligisten – Reading spielt mittlerweile in der dritten Liga – auflief, kann sich Bowen übrigens bis heute nicht so ganz erklären. Schließlich hatte der Franzose zuvor in der Jugend des FC Chelsea, des FC Arsenal und auch von Manchester City gespielt.

„Warum ist er bei Reading gelandet, nachdem er bei diesen Topklubs war? Das Einzige, worauf ich es zurückführen kann, ist, dass es bei diesen Vereinen vielleicht negativ gesehen wurde, dass er zu selbstsicher war. Dass er ihrer Meinung nach vielleicht etwas bescheidener hätte sein sollen“, sagte der einstige Förderer.